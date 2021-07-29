حياة كريمة تزين حصاد لجنة حقوق الإنسان النواب فى دور الإنعقاد الأول .. دوت الخليج التفاصيل الكاملة

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ينشرتحيا مصر حصاد لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، حيث عقدت 58 اجتماعاً على مدار دور الانعقاد الأول حيث مناقشة خطة عمل اللجنة على مدارثلاثة اجتماعاتو عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الهيئات منهم لقاء مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

وتضمن أيضا لقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية ولقاء رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية،و لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

كما قامت اللجنة بعقد عدة إجتماعات لمناقشةودراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام المجلس، عن موقف الوزارات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وتوزيعها طبقا لاهتمام النواب.

قامت اللجنة أيضاً بعقد أجتماعات مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من ايجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأى حول المشكلات والقضايا والموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان ولوروندى بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة والأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان لاستعراض أبرز ما تضمنته مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان من نتائج مستهدفة ووضع التوصيات.

وتضمنت الجهود أيضا السفير نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرلبحث ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية وعقد أكثر من أجتماع لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين للجنة حقوق الانسان.

كما تم استضافة الوزرات المعنية بملف حقوق الانسان وهم وزارة التضامن الاجتماعىلعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان ولدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي التي ألقته أمام المجلس، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان ولقاء مع وزير الخارجية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الانسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.

أيضا لقاء وزارة الشباب والرياضة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارةوزارة العدل لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

أيضا وزارةالاسكان لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021، والمحال من المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما ادلى به السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إيضاحات على ارض الواقع.

وأيضا وزارة البيئة لدراسة ما يدخل في اختصاص اللجنة في بيان السيدة الدكتورة وزيرة البيئة التي ألقته أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير سنة 2021، والمحال من المجلس إلى اللجان المختصة، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما ادلت به السيدة وزيرة البيئة من إيضاحات على ارض الواقع.

وأيضا السيد وزير المجالس النيابية للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان في مصر، في ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة ومحافظةوزارة التعاون الدولى لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة التعاون الدولى من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان. وزارة الثقافة لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.

كما تم استضافة المجالس القومية المعنية بملف حقوق الانسان، حيث المجلس القومى للمرأةلبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان

وقامت اللجنة بثلاثة زيارات ميدانية وزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج لتفقد المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة بصعيد مصرالزيارة الميدانية إلى سجن المرجالزيارة الميدانية لتفقدمشروعى بشاير الخير ومبادرة حياة كريمة بمحافظة الاسكندرية وعقد أكثر من ثلاثة اجتماعات لمناقشةمشروع موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن السنة المالية 2021/2022قامت اللجنة بمناقشة عدة طلبات احاطة المحولة إلى اللجنةموضوع طلبى الإحاطة المقدمان من السيدتان النائبتان/ نانسي نعيم، وهند رشاد، بشأن مدى تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى لمعايير حقوق الإنسان في مختلف مكاتب التأمينات الاجتماعية والإدارات التي تتعامل مع الجمهور، وخاصة الإدارات التى تتعامل مع كبار السن والمعاقين من أصحاب المعاشات أثناء ترددهم على المصالح التابعة للوزارة، في ضوء توصية مجلس الوزراء فىعام 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة