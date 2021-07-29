/642832/تعرف-على-ترتيب-الدوري-الممتاز-قبل-مباراة-الأهلي-وأسوان

يلتقي الأهلي وفريق أسوان اليوم الخميس، ضمن منافسات اللقاء المؤجل للجولة الـ 17، من بطولة الدوري الممتاز، وتنطلق صافرة المواجهة في تمام الساعة السابعة مساء، من استاد بتروسبورت، ويعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز:

ترتيب الدوري الممتاز

المركز الأول: الزمالك برصيد 61 نقطة من 27 مباراة.

المركز الثاني: الأهلي برصيد 55 نقطة من 25 مباراة.

المركز الثالث: المصري برصيد 43 نقطة من 28 مباراة.

المركز الرابع: بيراميدز برصيد 41 نقطة من 27 مباراة.

المركز الخامس: الاتحاد السكندري برصيد 41 نقطة من 28 مباراة.

المركز السادس عشر: أسوان برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

المركز الأخير: الانتاج الحربي برصيد 18 نقطة من 27 مباراة.

يذكر أن النادي الاهلي تمكن من تحقيق فوزا غاليا، في المباراة الأخيرة له في بطولة الدوري العام، والتي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي، وحصل المارد الأحمر على الثلاث نقاط في تلك المباراة، وذلك بعدما فاز في الوقت القاتل من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2، وأحرز هدف الأهلي الثالث والتر بواليا مهاجم الفريق، في الوقت بدل الضائع من المباراة.

مشوار االأهلي وأسوان في الدوري

يحتل الأهلي المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 55 نقطة، وذلك بعدما خاض 25 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 16 مواجهة وتعادل في 7 لقاءات، بينما خسر في مباراتين فقط، وتمكن لاعبو المارد الأحمر من تسجيل 51 هدفا و استقبلتشباكه 20 هدفاً، ويتبقى له مبارتيين مؤجلتين.

وعلى الجانب الاخر يحتل فريق أسوان المركز الـ 16 في جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة، حقق خلالهما الوز في 6 مباريات وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وخسر في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً وتلقت شباكهم 45 هدفاً آخر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام أسوان

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

التشكيل المتوقع لأسوان أمام الأهلي

في حراسة المرمى: عمر رضوان في خط الدفاع: محمد جابر، ايمانويل، محمود شبانه، عمرو الحلواني في خط الوسط: عبد العزيز موسى، هيثم مصطفى، أحمد سالم صافي في خط الهجوم: محمد أسامة، أحمد عبد الظاهر، أحمد عبدل عزيز إبراهيم