التنسيقية تنظم غرفة نقاشية عبر كلوب هاوس بعنوان..تونس إلى أين؟

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان تونس إلى أين ؟، وذلك لمناقشة اخر تطورات الأوضاع في تونس والتغيرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة عقب قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء استنادا للمادة ٨٠ من الدستور لما وصفه بالتهديد الذي يواجه البلاد جراء الانقسام السياسي ومحاولات حركة النهضة في السيطرة والتحكم في كل قرارات ومؤسسات الدولة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل الغرفة النقاشية للتنسيقية عبر كلوب هاوس

تونس إلى أين ؟

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية تونس إلى أين ؟، الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولى للدراسات الأمنية والعسكرية ، ومحمد بوعود الصحفي التونسي والمحلل السياسي، بالإضافة إلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبدالعزيز ،وأحمد بان الباحث السياسي والمنشق عن تنظيم الإخوان، ويدير النقاش أمين سر لجنة الشئون العربية بالبرلمان النائب أحمد مقلد .

تطورات الاحداث فى تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس، حسبما ذكرت "العربية".

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس الأحد الماضي ، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري