/642845/أمهات-مصر-طلاب-أدبي-ثانوية-عامة-ودعوا-الإمتحانات-بالزغاريد

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك فرحة عارمة ظهرت علي طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة عقب انتهاء آخر إمتحان لهم وهو إمتحان اللغة الأجنبية الأولي، اليوم الخميس.

مؤسس أمهات مصر: امتحان اللغة الأجنبية جاء فى مستوى الطالب المتوسط

وأضافت عبير أحمد، فى حديثها قائلة:” أن إمتحان اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الأدبي جاء في مستوي الطالب المتوسط، ولم يرصد الإتحاد أي شكاوي بخصوص صعوبة الأسئلة، ما عدا بعض الآراء التي اشتكت من صعوبة بعض النقاط في القطعة، مشيره إلي أن إنتهاء الطلاب من الإمتحانات رسمت الفرحة علي وجوه الطلاب، فضلا عن قيام بعض الطالبات بالزغاريد داخل اللجان.

وأوضحت عبير أحمد، أن طلاب الثانوية العامة مروا بظروف صعبة وعام استثنائي بسبب جائحة كورونا، وكان الله في عون أولياء الأمور خاصة الأمهات، الذين تحملوا الضغط الكبير طوال العام، فضلا عن تخوفهم علي مصير أبنائهم والحرص علي تفوقهم، مقدمة الشكر والتقدير لجميع الأمهات وأولياء الأمور علي ما يقوموا به من أجل أبنائهم.

الجدير بالذكر، أدي اليوم، طلاب القسم الأدبي بالثانوية العامة إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب وطالبة، وأدي طلاب مدارس (stem) إمتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 1179 طالب وطالبة.