بيان مشترك لقنوات اون سبورت والأهلي والزمالك: نسعى دائما لتقديم إعلام هادف بعيد عن الإثارة والفتنة

قال بيان مشترك لقنوات اون سبوت والأهلي والزمالك إنه "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك وإفساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم".

وأضاف البيان "إزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعى دائما لتقديم اعلام هادف و راقي يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الاعلامي وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة وداعما لكل اركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية".

وتابع "نؤكد اننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وسنبقي دائما حريصين علي دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الاندية وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الاوليمبية ووزارة الشباب والرياضة وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوى الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام".