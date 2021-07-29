محافظ الشرقية يُتابع موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع إستعرض المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة ما تم إنجازه من أعمال من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين والتي بلغت 26164 طلب منهم 14611 طلب جاد تم سداد رسوم الفحص والمعاينة وتحرير 5700 عقد وتسليمهم لأصحابهم بعد قيامهم بسداد المبالغ والرسوم المقررة وإستبعاد 2730 طلب لعدم إستيفائهم الأوراق المطلوبة وغير صالحين للتقنين، وبذلك يصل إجمالي المتحصلات 301 مليون جنيه تم إيداعهم في خزانه الدولة (حق الشعب) .

أكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.