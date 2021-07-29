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الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد...

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الخميس، 29 يوليو 2021 01:33 مـ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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