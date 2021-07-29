محافظ الإسماعيلية والنواب يتابعون تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وخصص الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بشكل عام، وخاصة التى تضمها مبادرة «حياة كريمة»، مع متابعة المشكلات التى تعوق بعض المشروعات، وذلك بحضور اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس قطاع كهرباء شمال وجنوب الإسماعيلية، ومدير مديرية الطرق والنقل، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة المشروعات التى تم طرحها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة خلال العام المالى 2021 -2022 وعددها 10 مشروعات على مستوى المحافظة، بجانب عرض ومناقشة المقترحات المقدمة من الشركة لخطة الإحلال والتجديد خلال العام المالى 2021- 2022 ، وعددها 22 مشروع بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

كذلك تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ببرنامج "حياة كريمة "، ففيما يخص شبكات الصرف الصحى، تم الانتهاء من أعمال واستلام شبكة (أبو عروج) ، وتم بدء الأعمال بشبكات (التقدم- السلام والأحرار- جلبانة) . وفيما يخص محطات المعالجة وعددها ثلاثة، تم الانتهاء من التصميمات والبدء فى الأعمال.

كما تم عرض ومناقشة بعض المشكلات التى تخص مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، حيث تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بأبو صوير، والذى يجرى به حاليا الاستلام الابتدائى للمشروع، بجانب عرض مشكلة الوصلات المنزلية بأبو صوير، حيث يجرى حاليا العمل على إنهاء الشوارع التى لم يتم استكمالها من قبل الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسماعيلية، علما بأنه تم الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية بعدد 6 شوارع.

بالإضافة إلى عرض ومناقشة الصرف الصحى بعزبة الصفيح بأبو صوير، والتى تم إدراجها ضمن بنود أعمال مشروع صرف صحى أبوصوير، حيث سيتم توصيل الصرف الصحى للعزبة على الشبكة المنشأة بواسطة الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسماعيلية حرصا على خدمة مدينة أبوصوير بالكامل.

وفيما يخص مركز ومدينة التل الكبير تم عرض ومناقشة مشروع خزان وادى الملاك، وعرض المقايسة المطلوبة لتشغيل الخزان، بجانب عرض ومناقشة رفع كفاءة محطة وادى الملاك، والتى يجرى بها حاليا إعداد بيان الأعمال وطرحها خلال خطة العام المالى الحالى 2021- 2022.

وفيما يتعلق بمركز ومدينة القنطرة غرب تم عرض ومناقشة تخصيص أرض بوستر "أبو نجيب"، بجانب عرض ومناقشة ضعف مياه الشرب بقرية السلام بالقنطرة غرب، حيث تم الانتهاء من أعمال الربط من محطة الكيلو 19 بخط 8 بوصة upvc ، وتم الانتهاء من أعمال الربط للقرية من خط تغذية منطقة المثلث بالقنطرة غرب، علاوة على استخراج جذوع الأشجار من خطوط المياه التى تساهم بنسبة كبيرة فى ضعف ضغط المياه للمواطنين بالمنطقة، كما تم مناقشة مشكلات الصرف الصحى بقرى القنطرة غرب والمجاورة السابعة ومشكله مياه الشرب بالتبه والإصلاح بقرية النصر، بجانب مناقشة تخصيص أرض بوستر أبو شرايد والأمانى والاتحاد.

وفيما يتعلق بمركز ومدينة الإسماعيلية، تم عرض ومناقشة توصيل مياه الشرب لعزبة الصعايدة بعين غصين، وتوصيل مياه الشرب لمنطقة حسن أحمد، وتوصيل مياه الشرب لعزبة الغبوشى وفوزى (عزبة أبوبلح الجبل) بقرية الضبعية.

وخلال الاجتماع أكد "بشارة" على تكثيف التعاون بين الجهاز التنفيذى فى المراكز والمدن والقرى ونواب المحافظة وذلك لمعالجة وإيجاد حلول لمشكلات المواطنين الطارئة أو المزمنة بأقصى سرعة وبما يتوافق مع توجهات الدولة والتى تسعى لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وفى نهاية الاجتماع كلف المحافظ، اللواء مجدى عنانى السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع موسع يضم رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ونائب الدائرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء، والغاز، والتليفونات، والطرق، لرفع كفاءة جميع المرافق بمدينة القنطرة شرق تزامنا مع تطوير ورفع كفاءة قرى القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حتى يتم إنهاء كافة مشكلات مركز ومدينة القنطرة شرق لسنوات طويلة مقبلة.