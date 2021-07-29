برعاية السيسى.. دار الإفتاء تنهى استعداداتها لمؤتمرها العالمى السادس

جدة - نرمين السيد - أنهت دار الإفتاء المصرية، استعداداتها لعقد مؤتمرها العالمى السادس الذى يقام فى الثانى والثالث من أغسطس المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم.





ويشهد مؤتمر الإفتاء الذى ينعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون»، عدة جلسات على مدار يومَى المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم.

وتشهد الجلسة الافتتاحية، وفقا لبيان صحفى، مشاركةَ كلٍّ من: المستشار عمر مروان -وزير العدل- بكلمة له مهمة فى بداية الجلسة، وكذلك تشمل الجلسة كلمات لكل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور يوسف بلمهدى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر وكذلك كلمة لسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة مفتى المملكة الأردنية الهاشمية والدكتور عبد الرحمن الزيد الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامى، والدكتور سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السنى بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانى، إلى جانب كلمة لفضيلة الشيخ مصطفى سيريتش المفتى الأسبق لدولة البوسنة والهرسك ورئيس العلماء فى إقليم البلقان، فضلًا عن تشريف المؤتمر قامات كبيرة أخرى.

ويترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فيما يترأس جلسة الوفود الأولى الشيخ نور الحق قادرى -وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية، كما يترأس فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسينى مفتى نيجيريا، جلسة الوفود الثانية، وتأتى الجلسة العلمية الثانية برئاسة صالح بن حميد رئيس مجمع الفقه الإسلامى الدولى ومستشار الديوان الملكى بالسعودية.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق أربعة محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء فى سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة فى معالجة تحديات التطور التقنى والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمى.

كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل، يحضرها خبراء ومتخصصون بالإضافة إلى العلماء والمفتين، تشمل الورشة الأولى موضوعًا بعنوان الفتوى والعصر الرقمى، فيما تناقش الورشة الثانية عرض نتائج حصاد المؤشر العالمى للفتوى فى 2020/2021م، كما تتضمن الورشة الثالثة موضوعًا بعنوان تدريب المفتين عن بعد.. طريق للتأهيل الإفتائى باستخدام التقنية الرقمية.

كذلك تشمل فعاليات المؤتمر برنامجًا حافلًا وجلسات علمية يناقش فيها المؤتمِرون من أعضاء الأمانة مجموعةً من الأبحاث العلمية الهامة التى قدمها عدد من العلماء والمفتين على مستوى العالم وتضم حوالى 25 بحثًا علميًّا.

وفى ختام المؤتمر يلقى الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بيانًا ختاميًّا يشمل أهم التوصيات والمخرجات التى انتهى إليها المؤتمر، كما يعلن عن عدد من المبادرات والمشروعات الإفتائية الهامة، على رأسها الإعلان عن أول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائى بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم، وإطلاق تطبيق فتوى برو، وكذلك الإعلان عن صدور الموسوعة العلمية التى تحمل اسم "المعْلَمة المصرية للعلوم الإفتائية" وغيرها من المشروعات.

كما سيشهد المؤتمر تخريج 21 من أئمة روسيا بعد تدريبهم على الإفتاء ومواجهة التطرف.

هذا ويبدأ مطار القاهرة الدولى فى استقبال الوفود المشاركة من 85 دولة مشاركة بالمؤتمر، بينهم مجموعة من ممثلى الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية بالعالم بدءًا من غد الجمعة 30 يوليو، كما يتوالى وصول الوفود خلال اليومين المتتاليين للمشاركة فى فعاليات المؤتمر.