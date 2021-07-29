مدبولى: تسخير كل الإمكانات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة التنسيق المتواصل بين الوزارات وكافة الجهات والأجهزة المعنية، بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة فى المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما كبيرا باعتباره مشروع دولة تُسخر له كل الإمكانات والاعتمادات اللازمة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود من أجل التنسيق والإسراع بوتيرة العمل للانتهاء من تنفيذه وفق الخطة الزمنية المحددة؛ حتى يتسنى تحقيق الهدف المنشود فى تغيير وجه الحياة فى القرى المصرية لنحو 60 مليون مواطن، مطالبا الوزراء وجميع المسئولين المعنيين بالمتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروع أولا بأول، ورصد أية معوقات للعمل على إزالتها على الفور.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الأشقاء من جمهورية جنوب السودان خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين التى عقدت أولى دوراتها مؤخرا فى مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، وكذلك ضرورة الحرص على بدء تنفيذ بنود مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى ختام المباحثات بين وفدى البلدين.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات المستمرة للرئيس السيسى للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وجميع الدول الإفريقية الشقيقة، ومنها جمهورية جنوب السودان الشقيقة، إذ تسعى الدولة للارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان، وذلك فى مجالات: الرى، والصحة، والتعليم، بالتوازى مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادى فى مجالات أخرى مثل الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة والبترول، وغيرها.

كما تطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، لزيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، مشيدا بالتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين بفضل التنسيق بين القيادة السياسية فى البلدين، مؤكدا استعداد مصر لوضع خبراتها فى مختلف القطاعات أمام الأشقاء فى الكونغو، متطلعا لتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بالتنسيق بين الوزارات المعنية فى ملفات العمل المشتركة، مشددا على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء فى هذه الملفات المهمة، نظرا لتشابكها.