/642825/عمرو-السنباطي-يقوم-بزيارة-تفقدية-لمستشفى-الهجانة-للتعرف-على-احتياجاتها

قام النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، بزيارة تفقدية لمستشفى عزبة الهجانة "مستشفي العذراء" ، حيث التقى د سامح كرم مدير المستشفي كما زار مركز الهداية الطبي .

واستهدفت الزيارة الوقوف على احتياجات المستشفي، ورافق السنباطي خلال الزيارة دشريف عبد العال استاذ طب الاطفال بكليه الطب جامعه القاهرة، و د.هشام شوقي استاذ جراحه القلب الاطفال بكليه الطب جامعه القاهرة اللذان اعلنا انهم سيساهمان في تقديم دعم عن طريق توفير معدات وعمل قوافل طبية لدعم المستشفي و المركز الطبي بصفتهما ممثلين عن نوادي الروتاري في مصر.

واستمع النائب عمرو السنباطي للشكاوي المتعلقة بوجود نقص في بعض المعدات الطبيه مثل فلاتر الغسيل الكلوي، و اجهزه مونيتور و تنفس صناعي.

المستشفى تضم ٤ طوابق بها ٤٢ سرير ووحده عنايه مركزه و وحده غسيل كلوي، ١٢ سرير ووحده حضانات اطفال ١٧ حضانه وغرفتين عمليات، ولايوجد اي نقص في الفريق الطبي ويوجد استشاريين و اخصائين بعدد كافي.

و قال السنباطي “المستشفي يقوم بخدمه أهل المنطقه بالكامل حيث يخدم ما يقرب من ٢ مليون نسمه ،. و المركز عباره عن عماره ٤ ادوار و يضم الدور الاول ٦ عيادات و عياده اسنان .

و قال السنباطي انه سيتم دعم المركز ليقوم بالدور المطلوب بدعم العيادات غير المجهزه بما يخدم اهالي المنطقة .

وفي نهاية الزيارة اكد السنباطي انه سينقل متطلبات المستشفي و المركز للجهات المعنية.