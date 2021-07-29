- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/642825/عمرو-السنباطي-يقوم-بزيارة-تفقدية-لمستشفى-الهجانة-للتعرف-على-احتياجاتها
قام النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة و مدينة نصر، بزيارة تفقدية لمستشفى عزبة الهجانة "مستشفي العذراء" ، حيث التقى د سامح كرم مدير المستشفي كما زار مركز الهداية الطبي .
واستهدفت الزيارة الوقوف على احتياجات المستشفي، ورافق السنباطي خلال الزيارة دشريف عبد العال استاذ طب الاطفال بكليه الطب جامعه القاهرة، و د.هشام شوقي استاذ جراحه القلب الاطفال بكليه الطب جامعه القاهرة اللذان اعلنا انهم سيساهمان في تقديم دعم عن طريق توفير معدات وعمل قوافل طبية لدعم المستشفي و المركز الطبي بصفتهما ممثلين عن نوادي الروتاري في مصر.
واستمع النائب عمرو السنباطي للشكاوي المتعلقة بوجود نقص في بعض المعدات الطبيه مثل فلاتر الغسيل الكلوي، و اجهزه مونيتور و تنفس صناعي.
المستشفى تضم ٤ طوابق بها ٤٢ سرير ووحده عنايه مركزه و وحده غسيل كلوي، ١٢ سرير ووحده حضانات اطفال ١٧ حضانه وغرفتين عمليات، ولايوجد اي نقص في الفريق الطبي ويوجد استشاريين و اخصائين بعدد كافي.
و قال السنباطي “المستشفي يقوم بخدمه أهل المنطقه بالكامل حيث يخدم ما يقرب من ٢ مليون نسمه ،. و المركز عباره عن عماره ٤ ادوار و يضم الدور الاول ٦ عيادات و عياده اسنان .
و قال السنباطي انه سيتم دعم المركز ليقوم بالدور المطلوب بدعم العيادات غير المجهزه بما يخدم اهالي المنطقة .
وفي نهاية الزيارة اكد السنباطي انه سينقل متطلبات المستشفي و المركز للجهات المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو السنباطي يقوم بزيارة تفقدية لمستشفى الهجانة للتعرف على احتياجاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.