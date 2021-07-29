/642822/نكشف-حلول-موسيماني-للتغلب-على-أزمة-الظهير-الأيمن-في-الأهلي

يخوض النادي الأهلي مواجهة هامة أمام أسوان ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرر المؤجة من الدوري الممتاز ، في المواجهة التي تقام في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

ويقع الأهلي في أزمة بعد أزمة عدم تواجد ظهير أيمن ضمن قائمة الفريق بسبب مشاركة أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي وتعرض محمد هاني للإصابة خلال مباراة الإنتاج الحربي التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفيين ضمن منافسات الجولة الماضية.

الشحات في الظهير الأيمن للنادي الأهلي

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ينوي الدفع بحسين الشحات جناح الفريق في مركز الظهير الأيمن خاصة وأن اللاعب سيف ولعب في هذا المركز مع مصر المقاصة بالإضافة لإستكمال مباراة الإنتاج الحربي بديلا لمحمد هاني ونجح في تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام أسوان بالدوري الممتاز

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - حسين الشحات.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

حكم مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

وأسندت لجنة التحكيم الأتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة الحكم محمد عادل .

حيث إدار عادل هذا الموسم 4 مباريات للفريقين وهم "الأهلي والجونة، والأهلي والإنتاج الحربي، وبيراميدز والزمالك، وسموحة وبيراميدز".

وجاءت نتائج المباريات أغلبها بالتعادل الايجابي بينما نجح الأهلي في تحقيق فوز وحيدا تحت إدارة محمد عادل هذا الموسم أمام الأنتاج الحربي وبيراميدز.

وعلي المستوي العام إدار عادل 13 مباراة للأهلي استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 10 بينما جاءت نتيجة التعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة .

قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود كهربا وحسين الشحات ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون واليودنانج وعمرو السولية وافشة وسعد سمير وعلي معلول ووالتر بواليا وجونيور أجاي وحمدي فتحي

معلق المباراة

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الثاني بالترتيب برصيد 55 نقطة خلف الزمالك متصدر الترتيب برصيد 61 وبفارق مباراتين أقل عن الفارس الأبيض ، بينما يدخل زهرة الجنوب المواجهة في المركز السادس عشر برصيد 25 من 27 لقاء.