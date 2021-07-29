اليوم..مصطفى كامل يفتتح ألبومه الجديد بأغنية «وجع قلبي»

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قرر الفنان مصطفى كامل طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يتنظره الجمهور بلهفة منذ وقت طويل، ومن المقرر أن يفتتح الألبوم بأغنية «وجع قلبي».

دوت الخليج يكشف تفاصيل ألبوم مصطفى كامل الجديد

وحدد مصطفى كامل اليوم الخميس موعد نهائي لطرح «وجع قلبي» أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يتكون من 8 أغانى متنوعة من كلماته بخلاف واحدة أتت بلكمات الشاعر شام عبدالحليم، وألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو ويتولى توزيع أغاني الألبوم كلا من باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج و أغنيه واحده شعبيه توزيع إسلام ساسو.

مصطفى كامل يتعرض للإنتقاد بسبب ألبومه الجديد

وكان قد طرح الفنان مصطفى كامل في البوستر الدعائي لألبومه الجديد بصورة فوتوشوب مستعينا بصورة موديل آخر، الأمر الذي جعله عرضه للانتقاد من قبل متابعيه.

وقدم مصطفى كامل في 2020، ألبوم «أنا نسيتك»، والذي تضمن 8 أغنيات جديدة من كلماته وألحانه، بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 3 سنوات عن الغناء، الذي أعاد الفنان علي حميدة من جديد للغناء بمشاركته في أغنية «جريت بينا» وهي أخر أغنية طرحها كامل خلال الألبوم.

ألبوم «أنا نسيتك» من إنتاج مصطفى كامل، ولم يقم بأي حملات دعائية له، الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.

مصطفى كامل يكشف سبب نجاح المهرجانات

وكشف مصطفى كامل عن سبب نجاح أغاني المهرجانات، فقال إذا تحدثنا عن سبب انتشارها فعلينا أن نعود لأغانى زمان على سبيل المثال أغنية كداب مغرور للفنان محمد فؤاد، فكان الهدف من كتابة هذه الأغنية فى شريط "الحب الحقيقى" هو وجود أغنية "فريحى" وكان هدفنا أنا وناصر وفؤاد فى هذه الأغنية أن تكون هى الأغنية "الهيد"، لكن كان يحكمنا بعض المعاير وهى المصنفات الفنية التى تمنعنا من قول أى لفظ خارج، فكان هدفنا الأساسى عمل أغنية "تكسر الدنيا"، وكنا نأخذ الأغنية الهيد فى الديسكوهات كنوع من اختبار نجاحها، فالشىء السوقى دائما ناجح.