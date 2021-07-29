/642818/تغادر-المشفى-خلال-ساعات-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لياسمين-عبد-العزيز

تستعد النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز لمغادرة المشفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد أن أقر الفريق الطبي المعالج باستقرار حالتها الصحية وعدم وجود داعي لبقائها هناك.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز.

مصدر مقرب يكشف آخر تطورات ياسمين عبد العزيز الصحية

وقال مصدر مقرب من ياسمين: "الحمد لله ياسمين حالتها مستقرة بشكل كبير، وأمر الأطباء بخروجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة لتستكمل العلاج داخل منزلها".

ونفى المصدر أن يكون هناك نية لسفر ياسمين للعلاج في الخارج، كما ردد البعض؛ لأن حالتها أصبحت جيدة، لكنها ما زالت في مرحلة العلاج، وليس هناك داعٍ لأن تعرض نفسها على أطباء في الخارج.

وأوضح المصدر، أن الزيارة ما زالت ممنوعة عن ياسمين، حفاظا على صحتها؛ لأنها في فترة نقاهة، وحتى عند خروجها من المستشفى فضل الأطباء عدم تردد البعض عليها خلال الفترة الحالية؛ حتى تستطيع التعافي بشكل أفضل، حفاظا على صحتها ومناعتها.

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها

شقيق ياسمين عبد العزيز يطمئن جمهورها على صحتها وحرص شقيق ياسمين عبد العزيز على مشاركة الجمهور حالة ياسمين عبد العزيز بشكل مستمر فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أنا عايز أشكر كل الجمهور الكبير ده من مصر والوطن العربي علي اهتمامهم وحبهم لياسمين ودعاهم في أيام مفترجة".

وأضاف: "وعايز أشكر كل نجوم وكبار رجال الدولة في مصر والوطن العربي اللي اتصلت أو جت حقيقي حب كبير لبنتي وأختي.. ياسمين الحمد لله حالتها مستقره وإن شاء الله خروجها عن قريب".

أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

الجدير بالذكر أنه دخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز إحدى مستشفيات المعادي بعد تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراءها عملية، تسبب في إصابتها بتسمم في الدم مما أدى إلى دخولها غيبوبة تامة لمدة تزيد عن 14 ساعة حتى الآن، وساءت حالتها الصحية إلى حد الخطورة.

ياسمين عبد العزيز تتألق في دراما رمضان 2021

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.