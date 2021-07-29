/642815/يسري-رزق-يودع-منافسات-الملاكمة-بأولمبياد-طوكيو-2020

ودع يسري رزق الله، منافسات الملاكمة لوزن 91+ كـجـم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة ف العاصمة اليابانية طوكيو 2020، وذلك بعدما خسر في الدور ثمن النهائي من فعاليات الملاكمة، على يد الكازاخستاني كامشيك كونكاباييف بنتيجة 5/0، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

يسري رزق يودع منافسات الملاكمة

تعرض يسري رزق للهزيمة على يد نظيره الكازخستاني كامشيبك كونكاباييف، في المواجهة التي جمعتهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من فعاليات الملاكمة وزن 91+.

خسر يسري رزق الجولة الأولى بنتيجة 10-9، وانتهت الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها لصالح اللاعب الكازاخستاني.

وأنهى الكازاخستاني كامشيك المنافسة بعدما حقق الفوز بالجولة الثالثة، لتصبح النتيجة 5/0 لصالحه، ويخرج يسري رزق.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة يتصدرون العرب في التتويج بالميداليات

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.