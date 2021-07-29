/642814/العراق-الكاظمي-يعلن-موعد-انتهاء-وجود-القوات-الأمريكية-في-البلاد

توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد بعد زيارة رسمية أجراها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وصفها بأنها ناجحة.

دوت الخليج يرصد عودة رئيس الوزراء العراقي بعد زيارته للعاصمة الامريكية واشنطن

وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن زيارته إلى واشنطن شهدت تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية.

العلاقة الامنية

وأكد الكاظمي في تغريدته على انتهاء وجود قوات قتالية أجنبية بنهاية العام الجاري، وفق اتفاق تم توقيعه مع الجانب الأمريكي يقضي بنقل العلاقة الأمنية بين البلدين إلى علاقة تدريب ومشورة.

الحوار الاجتماعي

وأعرب الكاظمي عن أمله بالتواصل المستمر مع الإدارة الأمريكية، لتكريس قيم التعاون والحوار الاجتماعي والسياسي بما يخدم الشعب العراقي.

هل مازال العراق محتاجا للقوات القتالية الأمريكية؟؟

تنظيم داعش

وكان الكاظمي قد أكد قبل سفره إلى واشنطن عدم حاجة بلاده إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش، إلا أن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشار القوات سيعتمد على نتيجة محادثات تُجرى مع مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع، على حد قوله.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الكاظمي قوله إن العراق سيظل يطلب تدريبا وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بحلول نهاية العام، عقب لقائه مع الكاظمي .