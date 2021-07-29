/642813/قبل-مواجهة-أسوان-اليوم-تعرف-على-مباريات-الأهلي-السابقة-في-الدوري

يحل النادي الاهلي ضيفاً على فريق أسوان في السابعة من مساء اليوم الخميسـ على استاد بترو سبورت، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري ،وتحقيق الفوز على أسوان، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي نحو قمة جدول المسابقة في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة أسوان، وفي رصيده 55 نقطة، جمعها من25 جولة بعدما حقق الفوز في 16 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي». وتعادل في 7 مواجهات أمام “وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة ـ الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

قائمة الأهلي

فيما يدخل أسوان مباراة اليوم في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 27 مباراة. وتضم قائمة الأهلي لمباراة أسوان الليلة21 لاعباً، وهم: حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. خط الدفاع: محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون. خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج. خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، والتر بواليا، جونيور أجايي.

حمدي فتحي

وشهدت القائمة عودة حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الذي لم يشارك في مباراة الانتاج الحربي بالجولة الماضية، فيما يغيب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق بداعي الإيقاف، بالإضافة لغياب سداسي المنتخب الأولمبي؛ محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن، وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم رفقة المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

محمد عادل

أسندت لجنة التحكيم الأتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة المباراة الحكم محمد عادل .

حيث إدار عادل هذا الموسم 4 مباريات للفريقين وهم "الأهلي والجونة، والأهلي والإنتاج الحربي، وبيراميدز والزمالك، وسموحة وبيراميدز".

وجاءت نتائج المباريات أغلبها بالتعادل الايجابي بينما نجح الأهلي في تحقيق فوز وحيدا تحت إدارة محمد عادل هذا الموسم أمام الأنتاج الحربي وبيراميدز.

وعلي المستوي العام إدار عادل 13 مباراة للأهلي استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 10 بينما جاءت نتيجة التعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة .