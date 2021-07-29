تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2021 ومصاريف سحب الملف مع دوت الخليج

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دوت الخليج ينشر لكم الأوراق المطلوبة ومستندات التقديم في كلية الشرطة 2021 ، مبلغ رسوم مصاريف سحب ملف التقديم في كلية الشرطة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك الخريجين للتقديم في دفعة الضباط المتخصصين حسب التخصصات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2021-2022

أولا لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة التالية ضمن ملف تقديم كلية الشرطة 2021-2022 .

1- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر المميكنة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

3- عدد 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4× 6 بخلفية بيضاء.

4- كما سيتم تصوير الطالب في مقر الكلية صورة فوتوغرافية مقاس 13×18 سم ويتولى الطالب إيداعها بملف الالتحاق عند تقدمه به.

5- صورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.

6- وجه وظهر صورة البطاقة الشخصية للوالد كل صورة على حده.

7- القيد العائلي للوالد صفحة 14.

8- في حالة وفاة أو غياب الوالد يتم تقديم صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأمر في حالة وفاة الوالد فقط.

9- صورة معتمدة من مؤهل الوالد أو بيان درجات المؤهل للوالد.

10- صورة وجه وظهر البطاقة الشخصية للوالدة كل واحدة على حده.

11- صورة للوالدين كارت طولي الاثنين بجوار بعضهما البعض للتقديم في كلية الشرطة والكلية الحربية والكليات العسكرية ، وفي حالة سفر الأب أو الطلاق ، يتم تصوير كل واحد بمفرده ويضعوا بجانب بعض مع كتابة السبب خلف الصورة أن الوالد بالخارج وأيضًا في حالة الطلاق أو الانفصال ويكتب بسبب الانفصال.

12- أصل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الثانوية الأزهرية أو شهادة المؤهل أو بيان الدرجات وذلك بعد الحصول عليها من المدرسة.

13- في حالة عمل والد أو والدة الطالب بالأعمال الحرة يتم إرفاق المستندات التي تثبت ذلك من خلال البطاقة الضريبية والسجل التجاري أو حيازة الاراضى الزراعية أو خلافه.

14- أما في حالة سفر الوالد أو الوالدة للخارج يتم عمل توكيل لأحد الأقارب للتوقيع على الملف مع إرفاق صورة التوكيل المعتمد من جهة إصداره وصورة بطاقة الوكيل وصورة جواز السفر وصورة عقد العمل موثق من الخارجية وشهادة تحركات من مصلحة الجوازات والهجرة من مجمع التحرير في حالة وفاة الوالد ترفق شهادة الوفاة.

15- أما إذا كان أحدهما أو كلاهما بالمعاش يرفق بيانات المعاش معتمدة من المعاشات أو جهة العمل قبل الخروج على المعاش.

الأوراق المطلوبة في ملف تقديم كلية الشرطة للضباط المتخصصين 2021

أما عن المستندات المطلوبة من المتقدمين في الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة 2021-2022 فيتم تقديم الأوراق التالية :-

1- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة بالملف يتم تحريرها بمعرفة الكلية المقيد بها الطالب.

2- صورة وجه وظهر بطاقة الطالب.

3- صورة معتمدة من شهادة المؤهل أو بيان الدرجات.

4- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

5- صور من شهادات التفوق الرياضي معتمدة من الاتحاد الرسمي للعبة إن وجد

6- موقف الطالب من التجنيد أو نموذج 110 جند

7- شهادة القيد العائلي.

8- عدد 4 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

9- صورة بطاقة الوالد وجه وظهر.

10- صورة معتمدة من مؤهل الوالد إن وجد.

11- صورة وجه بطاقة الوالد صورة ظهر بطاقة الوالدة

12- تصوير كارت طولي للوالدين معا وفى حالة الطلاق أو الانفصال أو السفر لأحد الوالدين يتم تثبيت صورة منفردة مع كتابة السبب خلف الصورة وفى حالة وفاة أحدهما يتم تثبيت صورة للذي هو على قيد الحياة.

13- صورة معتمدة من مؤهل الوالدة ان وجد.

14- صورة من مستندات الأملاك والمدخرات للوالد والوالدة.

طريقة التقديم في كلية الشرطة المصرية 2021 على الانترنت وفي مقر الكلية

1- يتم التقديم أولا إلكترونيا في موقع أكاديمية الشرطة الرسمي على الانترنت لمعرفة مواعيد الاختبارات ومتابعة النتيجة من خلال الرابط التالي :-

هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 2- حيث يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي للطالب ورقم الجلوس لتظهر له البيانات الشخصية لتأكيدها شاملة “اسم الطالب و مجموعة الطالب الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها واسم المنطقة التعليمية”.

3- على أن يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبارات القدرات بكلية الشرطة بداية من اختبار السمات.

4- بعد تأكيد البيانات سوف يظهر للطالب الرقم السري الخاص به وذلك لاستخدامه لاحقا لمتابعة عملية التقديم ومواعيد الاختبارات والنتيجة في موقع أكاديمية الشرطة .

5- ضرورة طباعة الإفادة الدالة على التقدم للالتحاق بكلية الشرطة بعد اتمام عملية التقديم على الانترنت وهي التي تحتوي على اسم الطالب، ورقم القيد، ورقم اللجنة، وتاريخ اختبار القدرات، وتعليمات الأمن المطلوبة منه.

6- يذهب الطالب لمقر كلية الشرطة حسب الموعد المحدد له ، مع تقديم الأوراق المطلوبة الموضحة أعلى مع ورقة الإفادة التي تم طباعتها ويتوجه لسحب ملف التقديم من كلية الشرطة.

7- يتم التوجه لمنفذ سداد رسوم سحب ملف التقديم في كلية الشرطة 2021 وتبلغ حوالي 300 جنيه ويفضل الذهاب بمبلغ اضافة لتصوير الأوراق والمواصلات وغيرها.

8- بعد ملئ البيانات المطلوبة يتم التوجه لمقر اللجنة الخاصة به ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتي يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع طوال فترة الاختبارات لكلية الشرطة ويجب الاحتفاظ بها والحفاظ عليها للدخول والخروج ومتابعة الاختبارات ، وفى ذات اليوم يتوجه لمقر اختبارات السمات في كلية الشرطة.

9- يستكمل الطالب باقي اختبارات كلية الشرطة تدريجيا كلما استطاع اجتياز الاختبارات وحتي كشف الهيئة ومن ثم الكشف الطبي .

رسوم مصاريف سحب ملف التقديم في كلية الشرطة 2021

وتبلغ رسوم سحب ملف التقديم في كلية الشرطة 2021 حوالي 300 جنيه ، ويفضل الذهاب بمبلغ اضافي لباقي المصاريف شاملة التصوير والمواصلات وغيره عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة ، ويتم الدفع في منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم في أكاديمية الشرطة حسب اليوم المحدد للطالب عند التقديم أونلاين.

الاستعلام عن نتيجة اختبارات السمات أو القدرات على موقع اكاديمية الشرطة

وكما أوضحنا أعلى رابط موقع أكاديمية الشرطة يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات أو السمات من خلال نفس الرابط عبر الرقم السرى والرقم القومى للطالب ، وفى حالة نجاح الطالب في الاختبار سيتم تحديد موعد كشف قياس المقاس – القوام ، مع العلم أنه لا توجد إعادة لامتحان كشف القدرات في كلية الشرطة.

ويجب تقديم الصور الشخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات عند اجراء الاختبار ويمكن تحميل وثائق التعارف الخاصة بإجراءات التحريات عبر الانترنت.