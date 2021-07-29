/642810/فيلم-العارف-يواصل-اعتلاء-عرش-شباك-التذاكر-بأكثر-من-مليون-جنيه

يستمر فيلم «العارف» للنجم أحمد عز في التفوق على منافسيه متصدرًا ،أمس الأربعاء، إيرادات شباك التذاكر بنحو مليون و 102 ألف و 270 جنيهًا مصريًا، محققًا نجاح واسع على الساحة الفنية.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «العارف» للنجم أحمد عز، والذي أحدث ضجة عارمة منذ طرحه بالسينمات.

قصة فيلم العارف

وتدور أحداث الفيلم حول التكنولوجيا وحرب العقول، حيث يعيش يونس أحمد عز في أسرة مكونة منه وزوجته وابنته الصغيرة، ويقوم بسرقة أحد البنوك من خلال الإنترنت، وتتداخل الأحداث ويزداد الصراع بينه وبين أحد العصابات الخطيرة في إطار من الأكشن التشويقي.

أبطال فيلم «العارف»

والفيلم بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر وأحمد خالد صالح، عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد فيلم «العارف» أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى.

فيلم العارف وسط منافسة شرسة بدور العرض السينمائية

ويتنافس فيلم «العارف» مع عدة أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهم فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للنجم كريم عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، فيلم «مش أنا» لتامر حسني وحلا شيحة، فيلم «أحمد نوتردام» لنجم الكوميديا رامز جلال وغادة عادل، فضلًا عن فيلم «ديدو» لكريم فهمي و «ماما حامل» لليلى علوي.

وجاء فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” في المرتبة الثانية بإيرادات 621 ألفًا و216 جنيهًا.

والفيلم بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله، وائل عبد الله.

إيرادات فيلم مش أنا

فيما يشهد فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، والفنانة حلا شيحة منذ انتهاء موسم عيد الأضحى تراجعًا ضخمًا في الإيرادات مقارنة بما حققه من أرقام قياسية منذ بداية عرضه في مصر وخارجها.

حصد فيلم «مش أنا» مساء أمس الأربعاء ما يقرب من 425 ألف جنيه فقط، لتصل كل إيراداته حتى اليوم في 6 أسابيع إلى 38 مليونًا و500 ألف.