/642807/عيد-حماد-المجمعات-الصناعية-دورها-كبير-في-بناء-وتطوير-الاقتصاد-المصري

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن قطاع الصناعة من القطاعات الرائدة فى دفع عجلة التنمية للأمام، موضحا أنه يأتي ضمن أهم القطاعات ذات الانتاجية العالية والنمو الكبير، فضلا عن حاجته لأيدٍ عاملة وفيرة وعلاقاته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

عيد حماد: الدولة توفر مناخ ملائم للنمو الصناعي

وأضاف النائب عيد حماد في تصريحاته أن جهود دولة كبيرة لتوفير مناخ ملائم للنمو الصناعي ، وهو ما يتحقق بالفعل في الاهتمام بالتوسع في المجمعات الصناعية، لافتا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة بإنشاء مجمعات صناعية بكافة المحافظات لخلق نوع من التكامل الصناعي.

واوضح عضو مجلس النواب أهمية المدن والمجمعات الصناعية ودورها في بناء وتطوير الاقتصاد المصري، حيث تقوم بخلق الاف من فرص العمل وبالاخص للشباب، فضلا عن تقليل الاعتماد من السلع التي يتم استيرادها من الخارج.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية انتاجياً وجغرافياً.