خطوات التقديم علي شقة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3 في المئة

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون عن خطوات التقديم علي شقة في مبادرة التمويل العقاري للحصول واختيار وحدة سكنية كاملة التشطيب والتي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تستهدف فئتي من المواطنين منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل وذلك بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة سكن لكل المصريين، وتأتي تلك المبادرة في التمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3 في المائة ومدة السداد تصل إلى 30 عام. خطوات التقديم علي شقة في مبادرة التمويل العقاري يتم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد.

وكذلك يجب آلا يقل سن المتقدم للحصول علي شقة للتمويل العقاري عن 21 عام من تاريخ التقديم.

وأيضاً لا يتم قبول أوراق الحاصلين علي أي وحدة سكنية بمشاريع الإسكان الاجتماعي أو المستفيدين من دعم الدولة في مشروعات السكنية السابقة في قطع الأراضي والشقق والحدات السكنية.

ثم أيضاً لا يتجاوز الدخل الشهري للأعزب عن 4500 شهرياً أو ما يكون مجموع دخله السنوي لا يتجاوز ال54 ألف جنية مصري سنوياً.

وأيضاً آلا يتجاوز صافي الدخل الشهري للأسرة 6000 جنية مصري شهرياً والمجموع السنوي للدخل للأسرة 72 ألف جنية سنوياً.

أما صافي دخل متوسطي الدخل لا يزيد عن 10000 “عشرة آلاف” جنية مصري شهرياً للأعزب بإجمالي دخل سنوي 120000 مائة وعشرون ألف جنيهاً سنوياً.

وأيضاً أن يكون صافي دخل الأسرة من متوسطي الدخل لا يزيد عن 14000 “أربعة عشر” ألف جنيهاً مصرياً في الشهر والدخل السنوي للأسرة لا يزيد عن 168 مائة وثماني وستون ألف جنيه مصري.

وغير ذلك آلا يقل دخل الأشخاص من متوسطي الدخل عن 2500 شهرياً وذلك تبلغ مساحة وحدات متوسطي الدخل من 100 إلى 120 متر مربع.

وأيضاً مساحات وحدات محدود الدخل بين 75 م و90م. أسعار شقق التمويل العقاري وإلى جانب خطوات التقديم علي شقة في مبادرة التمويل العقاري يجب معرفة أسعار الشقق أيضًا وهي: وتكون أسعار وحدات أو شقق مبادرة التمويل لمحدودي الدخل من 164 ألف جنيه إلى 310 ألف جنية.

وأيضاً أسعار شقق مبادرة التمويل العقاري من متوسطي الدخل من 470 إلى 950 ألف جنية مصري. طرق سداد شقق التمويل العقاري تبلغ مقدمة شقق التمويل العقاري لمحدودي الدخل 10% من ثمن الوحدة.

وبعد ذلك يطلب من المواطن تسديد 12 دفعة كل ثلاثة أشهر بداية من تاريخ التقديم حيث تصل إلى 25% من ثمن الشقة.

ثم يتم تسديد المتبقي من قيمة الوحدة السكنية 65% كحد أقصي من ثمن بيع الوحدة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة سنوياً.

ويتم تقسيط الشقق علي مدة 30 عام في مبادرة التمويل العقاري.

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