أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه غدا عن عدد من المناطق التابعة لمحافظة الجيزة.
وشمل قرار قطع المياه مناطقة (المسابك - عزبة المفتى - مدينة السادات - ارض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى " نزلة القومية " - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية).
وقررت الشركة قطع المياه عن المناطق المذكورة لمدة 10 ساعات، بداء من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 8 صباح السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه 10 ساعات غدا عن 13 منطقة في الجيزة.. وهذه أسماء المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.