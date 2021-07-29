قطع المياه 10 ساعات غدا عن 13 منطقة في الجيزة.. وهذه أسماء المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه غدا عن عدد من المناطق التابعة لمحافظة الجيزة.

وشمل قرار قطع المياه مناطقة (المسابك - عزبة المفتى - مدينة السادات - ارض الحداد - من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل - العروبة ومتفرعاتها - امتداد المعهد الدينى - امتداد سيدى عبدالعزيز - ما بين العروبة والدائرى " نزلة القومية " - منطقة مسجد الخولى - منطقة داير الناحية - منطقة متولى الشعراوى - شارع القومية العربية).

وقررت الشركة قطع المياه عن المناطق المذكورة لمدة 10 ساعات، بداء من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 8 صباح السبت.