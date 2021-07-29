القوي العاملة : تسليم 130 شهادة اتمام التدريب على 3 مهن ببورسعيد

اختتمت مديرية القوي العاملة ببورسعيد الموسم التدريبي للعام المالي 2020/2021 بتسليم 130 شهادة إتمام الدورات التدريبية للمتدربين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالإرشاد المهني المناسب لشباب الخريجين ، والتوجيه الصحيح لقدراتهم العملية التي يحتاجها سوق العمل بالالتحاق بإحدى ورش التدريب بمركز التدريب المهني بالمديرية وسيارة التدريب المتنقلة .

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية أعداد المتدربين شمل 37 متدرب ومتدربة على 4 دورات في مجال الخياطة والتفصيل ، و 22 متدرب ومتدربة على دورتين في مجال ريادة الأعمال ، و 27 متدرب بالوحدة المتنقلة على 3 دورات ، فضلا عن 17 متدرب على دورتين في مجال الدش والمحمول ، و 27 متدربة على 4 دورات في مجال التفصيل والخياطة .

وأضاف السنجابي قائلا : "حضر ختام العام التدريبي المستشار القانوني لشركة الضفاير ببورسعيد، والمدير الإقليمي للموارد البشرية ، والمدير الإقليمي للتدريب ، حيث تم تدريب 22 متدربا علي دورتين بمركز التدريب المقام بديوان عام المديرية" معربا عن أمله في مستقبل مشرق بزيادة أعداد المتدربين وفقا للخطة التي تقوم المديرية بتنفيذها طبقا لتوجيهات الوزير والعمل على افتتاح ورش تدريبية جديدة في مجال التبريد والتكييف ، ومعمل لغات ، والطاقة الشمسية ، واستكمال الدور الخامس بمركز التدريب بتفصيل الملابس ليكون مركز مكتمل للملابس الجاهزة .