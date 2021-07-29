فيديو- درجات الحرارة العالية.. كيف تتعامل مع الموجة الحارة؟

جدة - نرمين السيد - وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعًا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، خصوصا فترات سطوع الشمس.

وأشارت الهيئة، إلى وجود موجة شديدة الحرارة خلال الفترة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، حيث يحدث ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة والتى تصل على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة.

ونصح شاهين، المواطنين، بضرورة الالتزام بارتداء غطاء واق من أشعة الشمس، خصوصا فى الفترة بين الظهر والعصر، والتى يتم تسجيل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم، كما نصح بضرورة زيادة معدلات شرب المياه فى فترات النهار والليل، حتى فى حال عدم الشعور بالعطش.

كما طالب مدير المركز، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية وضغط الدم وكبار السن، بعدم الخروج من المنزل بقدر الإمكان، وعدم التواجد فى الأماكن المغلقة، وأماكن سيئة التهوية، نظرا لارتفاع نسب الرطوبة، كما نصح طلاب الثانوية العامة بعدم المذاكرة فى أماكن مغلقة أو تحت أشعة الشمس.

كما نصح الخبراء، بارتدِ ملابس فضفاضة ذات لون فاتح، ويفضل أن تكون الملابس قطنية، مع ملء زجاجة المياه والاحتفاظ بها طوال فترة التواجد فى الخارج، مع الحرص على تشغيل المراوح أو التكييف لتدوير الهواء للشعور بالبرودة فى المنزل.

ونصح الخبراء أيضا بالاسترخاء وعدم الخروج فى أوقات الظهيرة، حيث يمكن أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم، مع الاستحمام المتكرر بماء بارد أو فاتر، وشرب الكثير من المشروبات الرياضية، مع تناول الوجبات الخفيفة التى تحتوى على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم.

طقس اليوم شديد الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر من مترين إلى مترين ونصف.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.