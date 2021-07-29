«تونس إلى أين؟».. غرفة نقاشية لتنسيقية الأحزاب عبر «كلوب هاوس»

جدة - نرمين السيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) اليوم الخميس، الثامنة مساء بعنوان تونس إلى أين؟ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى تونس والتغيرات الكبيرة التى حدثت فى الفترة الأخيرة عقب قرارات الرئيس التونسى قيس بن سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وبعض الوزراء استنادا للمادة 80 من الدستور لما وصفه بالتهديد الذى يواجه البلاد جراء الانقسام السياسى ومحاولات حركة النهضة فى السيطرة والتحكم فى كل قرارات ومؤسسات الدولة .





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