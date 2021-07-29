وزير الزراعة: مصر تمتلك واحدة من أكبر مزارع البيض المخصب عالميا

جدة - نرمين السيد - اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع الدكتور كريس نيلسون رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك المصرية الأمريكية المشتركة ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة كيمين الأمريكية، والدكتور راميش اينجار نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك وكيمين، والدكتور مجدى السيد المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ميفاك.





واستعرض القصير، وفقا لبيان صحفى، جهود الدولة المصرية فى تطوير قطاع الأمصال واللقاحات البيطرية، وحرص الدولة على التوسع فى هذا القطاع المهم لما له من أهمية فى تحقيق الأمان الحيوى وحماية ثروتنا الحيوانية، إضافة الى أهميته فى إتاحة مزيدا من الفرص التصديرية للسوق الخارجى، كما أكد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لدعم الاستثمار فى جميع المجالات خاصة كل ما يخص مجالات الاستثمار فى القطاع الزراعى وعلى رأسها انتاج اللقاحات والأمصال البيطرية.

وشدد وزير الزراعة على أن تعليمات القيادة السياسية تؤكد دائما على ضرورة دعم جميع مجالات إنتاج الأمصال واللقاحات وتوفير مستلزمات إنتاجه، كما استعرض أيضا جهود الوزارة من توسعات بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بهدف تعظيم إنتاجه، إضافة إلى الجهود التى قامت بها الوزارة لزيادة الفرص التسويقية للمعهد سواء فى السوق المحلية أو التصدير الخارجى.

وأكد القصير، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر المزارع المنتجة للبيض المخصب الخالى من المسببات المرضية عالميا، وهذه المزرعة تعتبر الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والداعم لكل الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مجال انتاج اللقاحات والأمصال.

وكلف القصير الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع شركاء النجاح والقطاع الخاص بإعداد دراسة توضح آليات وتحديات وخطط عمل للنهوض بمجالات إنتاج اللقاحات، وتطوير بنك الجينات بحيث يضم العترات المحلية والأجنبية من الأمراض الحيوانية مع دراسة خطة مواجهة المخاطر وتقييم أداء الشركات وجميع الجهات.

واستمع وزير الزراعة إلى عرض حول جهود الشركة ورغبتها فى التعاون مع الوزارة، حيث تعتبر ميفاك شركة مساهمة مصرية بشراكة مع شركة كيمين الأمريكية، وقد تأسست ميفاك عام 2007 وتطور نشاط الشركة خلال الأعوام الماضية فى مجال صناعة اللقاحات البيطرية وتضاعف حجم صادراتها إلى أكثر من 900 مليون جنيه صادرات و500 مليون جنيه مبيعات محلية، هذا وتعتبر الشركة هى أول وأكبر مصنع خاص لتصنيع اللقاحات فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ولديها الاعتمادات الدولية (GMP) ISO 9001 .ISO 18001 ،ISO 14001

وفى نهاية اللقاء أكدت الشركة على رغبتها فى التعاون وزيادة حجم استثماراتها بمصر فى مجال الأمصال واللقاحات البيطرية نظرا لما تشهده الشركة من تعاون من الوزارة والجهات التابعة لها وكذلك من مختلف جهات الدولة المصرية.