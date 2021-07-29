جهود صندوق دوت الخليج فى القضاء على «فيروس سى»

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يسعى الكثير من المواطنين التعرف على آخر مجهودات صندوق دوت الخليج، الذى يحقق وبشكل دائم العديد من الإنجازات والمشاريع القومية المهمة والتى تتلاقى مع سياسات الدولة المصرية، خاصة فى مجال تحقيق النمو الاقتصادي.

دوت الخليج

مجهودات صندوق دوت الخليج فى مواجهة فيروس سي

يعمل صندوق دوت الخليج، ومنذ مرحلة التأسيس على تسديد ديون الغارمات ودعم ومساندة الدولة المصرية فى تجاوز المحن والتحديات التى تواجه المواطنين خاصة تلك الفترة التى تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، والذى سبب حالة من البطالة النسبية وأثر وبشكل كبير على العمالة غير المنتظمة، ومن هذا المنطلق قدم صندوق دوت الخليج العديد من المبادرات التى من شأنها المساهمة فى تحسين الاقتصاد المنزلي، وتحسين أحوال الكثير من المصريين.

صندوق دوت الخليج.. دور تاريخي واقتصادي مهم

كان لصندوق دوت الخليج دور وطني مهم فى العديد من القضايا والملفات التى مرت على الدولة المصرية أهمها توجيه الدعم اللازم إلى قطاع غزة وذلك أثناء تعرضه للقصف المباشر والمستمر من وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

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تأسيس صندوق دوت الخليج كان عام 2014 بمبادرة من الرئيس السيسي، ومنذ مرحلة الإنشاء وهو يعمل على مساندة الدولة المصرية فى كل مشاريعها كما أنه يساهم فى المشاريع التنموية التى تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.

صندوق دوت الخليج نفذ العديد من المبادرات التى من شأنها تحسين وتطوير أحوال المصريين، خاصة ما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا وهو ما حدث فى مبادرة "دكان الفرحة" التى كانت سببًا فى إسعاد الكثير من الفتيات المصريات.

المتحدث باسم صندوق دوت الخليج، محمد مختار، أكد فى حديث له أن صندوق دوت الخليج، وساهم وبشكل كبير فى تخطي عقبة انتشار فيروس سي، مضيفًا:" هناك قوائم انتظار لمواطنين مصابين بالفيروس، ولذا عملت الدولة على التعامل مع المرض باعتباره مشكلة آنية لابد من حل عاجل لها.

وأكد محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، أنه تم توفير العلاج لأكثر من 220 ألف مواطن، وأيضًا عملنا على محاصرة المرض من خلال إجراء مسحات ميدانية فى العديد من محافظات الجمهورية.