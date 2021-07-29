/642804/العنصرية-بطوكيو-ألماني-يسخر-من-متسابق-عربي-ورد-حاسم-من-البعثة-الأولمبية

شهدت أولمبياد طوكيو واقعة غريبة ومثيرة جديدة ضمن منافسات الألعاب المختلفة بعد أزمة صفع لاعبة الجودو وغيرها ، وتلك المرة كانت العنصرية هي أحد أركان تلك الواقعة التي تسببت في ترحيل أحد أفراد البعثة الألمانية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وطلب مسئولو بعثة ألمانيا الأولمبية المتواجدة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية من المدير الرياضي للاتحاد الألماني للدراجات ترحيل أحد أفراد البعثة بعد أظهرته لقطات فيديو وهو يوجه تعليقا عنصريا خلال منافسات ضد الساعة للرجال أمس الأربعاء.

ألماني يسخر من متسابق عربي في أولمبياد طوكيو

وأصدرت البعثة بيانا رسميا توضح فيه: "قرر مسؤولو البعثة الألمانية المتواجدة في أولمبياد طوكيو إنهاء مهمة باتريك موستر أحد أعضاء البعثة مع فريق الدراجات الألماني وسيعود إلى البلاد بشكل فوري".

وصرخ باتريك موستر متحمسا في المتسابق الألماني نيكياس آرنت خلال مطاردته الإريتري إيمانويل جيبرجزابير والجزائري عز الدين لعقاب: "عليك بهما... عليك بسائقي الجمال".

رد حاسم من البعثة الألمانية على متسابق ألماني

وأصدر موستر هذه التعليقات خلال سباق ضد الساعة لتشجيع أحد المتسابقين الألمان ضمن منافسات أولمبياد طوكيو قبل أن يعتذر موستر لاحقا عن التعليقات.

تحطيم 3 أرقام قياسية

شهدت منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، سيدات تحطيم 3 أرقام قياسية، وكان من بينهم الرقم العالمي.

ونجح منتخب سيدات الصين في حصد المركز الاول في منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، بزمن قدره 7:40.33، ليحطم الرقم القياسي العالمي.

يذكر أن الرقم القياسي العالمي، كان مسجلا باسم منتخب سيدات أستراليا بزمن قدره 7:41.50 في 2019.

بالإضافة إلى تتويج منتخب سيدات أمريكا، بالميدالية الفضية في نفس السباق بزمن قدره 7:40.73، ليتم تحطيم الرقم الأمريكي.

كما توج منتخب أستراليا للسيدات بالميدالية البرونزية، لنفس السباق بزمن قدره 7:41.29، ليحطم رقم أوقيانوسيا.

بعد تتويج منتخب سيدات الصين بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، أصبحت الصين تمتلك 14 ميالدلية ذهبية بأولمبياد طوكيو2020، بفارق ميدالية واحدة عن أمريكا.

وتعد الصين هي الدولة الأكثر تتويجا بالميداليات حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 29 ميدالية.