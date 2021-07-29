/642801/شحاتة-أبو-زيد-التوسع-في-انشاء-المجمعات-الصناعية-يحقق-رؤية-مصر-2030-لدعم-التنمية-المستدامة

قال النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك توجه كبير من قبل الدولة المصرية بشأن التوسع في انشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبمختلف القطاعات الانتاجية، مشيدًا بخطى الدولة السريعة في تحقيق النمو الصناعي .

شحاتة أبو زيد: المجمعات الصناعية قاطرة التنمية في مصر

وأضاف النائب شحاته أبو زيد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن هذه المجمعات لها دور كبير في تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة احتياجات السوق المصري، مشيرا إلى ان هذا التوسع الذي تشهده مصر في المجعات الصناعية يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن حرص الدولة المصرية على الارتقاء بقطاع الصناعة وتنميته بشكل كبير ، يأتي من منطلق اعتباره قاطرة التنمية الأساسية، وهو ما يتطلب التوسع في بناء العديد من هذه المدن والمجمعات الصناعية.

ونوه النائب شحاته أبو زيد إلى أن هذه المجمعات تسهم بشكل كبير فى إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى ، فضلا عن دورها في معرفة المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور.

هذا وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية بالاضافة الى خلق المزيد من فرص العمل فضلاً عن توطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في انشاء المجمعات الصناعية انتاجياً وجغرافياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة بمقر هيئة التنمية الصناعية مع اللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بانشاء المجمعات الصناعية وآخر مستجدات انشاء 100 هنجر بمدينة الجلود بالروبيكى.