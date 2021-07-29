/642798/حمادة-صدقي-يكشف-أسباب-تفوق-المنتخب-الأولمبي-وكيفية-عبور-البرازيل

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي والمدرب الأسبق للمنتخب أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي هو نجم لقاء مصر أمام أستراليا ضمن منافسات الجولة الثالثة من أولمبياد طوكيو2020، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وكشف حمادة صدقي خلال تصريحات تلفزيونية: " تمكن شوقي غريب من إدارة اللقاء أمام أستراليا بشكل رائع، واستطاع منح بعض اللاعبين صلاحيات هجومية كبيرة مثل عمار حمدي أسهمت في تحسن الأداء".

وواصل صدقي: "المنتخب حقق ما يريده بالحصول على نقطة مهمة أمام إسبانيا كانت من أسباب بلوغه ربع النهائي بعد التعامل الجيد دفاعيا".

حمادة صدقي يتحدث عن قوة الفراعنة أمام البرازيل

وأستكمل حمادة صدقي: " رمضان صبحي يعتبر محطة مهمة في تشكيل المنتخب وعنصر في غاية الأهمية للفراعنة حيث يمتلك إمكانيات فنية رائعة".

وأكد مدرب المنتخب السابق: "شوقي غريب تعامل جيدا في ملف اللاعبين فوق السن بعد ضم أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش، خاصة في ظل عدم مشاركة أحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام مع الأهلي والزمالك بشكل أساسي، كما يعتبر محمد الشناوي هو صمام الأمان للمنتخب".

وواصل صدقي: "أرى أن الجيل الحالي سوف يقدم مواجهة قوية أمام البرازيل ويستطيع الوصول بعيدا في أولمبياد طوكيو".

وأتم تصريحاته: "أتوقع تحقيق الفراعنة الفوز على حساب البرازيل كما حدث في المواجهة الودية بين الفريقين قبل البطولة".

مصر تواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو2020

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في دور الـ 8 من أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على حساب أستراليا بثنائية دون رد ، بينما تصدرت البرازيل مجموعتها بعد تحقيق الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتقام المباراة بين مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في لقاء سيسعى خلاله أبناء النيل في تحقيق إنجاز طال إنتظاره.

مواجهات مصر والبرازيل

الجدير بالذكر ام المنتخب المصري لكرة القدم حقق الفوز على البرازيل بثنائية مقابل هدف ضمن منافسات البطولة المصرية التي أقيمت في مطلع العام الحالي، وتقدم المنتخب البرازيلي بواسطة دودريجو في الدقيقة مع الدقيقة 37 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل الظهير الأيمن كريم العراقي، والمهاجم أحمد ياسر ريان مع الدقيقتين 48 و65.

وأنطلقت المباراة بين مصر وأستراليا في تمام الواحدة بتوقيت القاهرة ، الثانية بتوقيت مكة المكرمة ، في المواجهة التي تقام على ملعب مياجي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من أولمبياد طوكيو2020.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى).