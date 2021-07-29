الحفناوي يهدي "زي ذهبية طوكيو" للمتحف الأولمبي التونسي

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أهدى التونسي أحمد الحفناوي الذي خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو زي السباحة الذي فاز به بذهبية سباق 400 متر حرة للمتحف الأولمبي تخليدا لإنجازه الباهر، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

الحفناوي يخلد اسم تونس في المتحف الأولمبي

وقالت اللجنة الأولمبية التونسية: "البطل أحمد الحفناوي يخلد اسمه واسم تونس في المتحف الأولمبي من خلال إهدائه زي السباحة الذي ارتداه في السباق ومكنه من إحراز الميدالية الذهبية في مسافة 400 متر سباحة حرة".

وحقق السباح البالغ عمره 18 عاما إنجازا تاريخيا بتتويجه بذهبية سباق 400 متر حرة عقب التفوق على الأسترالي جاك ماكلوجلين والأمريكي كيران سميث.

ونال الحفناوي إشادة واسعة كان أبرزها من مواطنه أسامة الملولي والأسطورة مايكل فيلبس بعد أدائه الرائع في أولى مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

ونقلت اللجنة الأولمبية التونسية عن الحفناوي قوله "فخور بتسجيل اسم تونس لأول مرة في سجل المتحف الأولمبي .. تشريفا للحركة الرياضية والأولمبية التونسية".

وشارك السباح في منافسات 800 متر لكنه فشل في بلوغ نهائي السباق.

وأقيمت مراسم تسليم زي السباحة بالمجمع الأولمبي بطوكيو بحضور رئيس الاتحاد الدولي للسباحة الكويتي حسين المسلم ومسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الأولمبية التونسية وسفير تونس باليابان.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.