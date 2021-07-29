أيتن عامر تتعاقد على فيلم «السخنة» بجانب كريم عفيفي

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دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «السخنة» لأيتن عامر وكريم عفيفي

وتواصل الجهة المنتجة لفيلم «السخنة» التحضيرات للعمل وترشيح باقي الأبطال ترقبا لعرض الفيلم خلال الفترة القادمة، وهو من إخراج هاني حمدي، وسيناريو وحوار نادر نظير.

أيتن عامر تنضم لمسرحية لما الرجالة تفك

وانضمت أيتن عامر حديثا لبطولة مسرحية «لما الرجالة تفك» عقب انضمام الفنانة ريم مصطفى، ليقدمان دور كوميدي مختلف من نوعه عن ما قدماه سابقًا.

مسرحية «لما الرجالة تفك» تجمع من جديد بين الفنان أكرم حسني و أحمد أمين، وذلك بعد أن قدم الثنائي سويًا مسلسل «الوصية»، والمسرحية من تأليف جورج عزمى، إنتاج كريم أبو ذكرى بالتعاون مع شركة سينرچي وإخراج خالد جلال.

و من المقرر البدء في البروفات للتجهيز لمسرحية «لما الرجالة تفك» خلال الأيام المقبلة بعد اختيار باقي فريق العمل، و سيتم تحديد موعد العرض في السعودية.

أيتن عامر تتألق في رمضان 2021

وكان أخر ظهور لأيتن عامر من خلال مسلسل “كل ما نقترق” الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني المنقضي وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، هاجر أحمد، رحاب الجمل، هند عبد الحليم، طارق عبد العزيز، أحمد النجار ومن تأليف محمد أمين راضي من إخراج كريم العدل.

كما تعاونت لأول مرة مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل «كوفيد 25»، الذي ينتمي إلى الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، من بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، وديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.