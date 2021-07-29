/642795/النيابة-تأمر-بتشريح-جثة-المتوفى-في-مشاجرة-المرج

أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتشريح جثة شخص مسن لقي مصرعه في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو المرج، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 5 آخرين أصيبوا في نفس المشاجرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة المرج

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، أن سبب المشاجرة هو اعتراض صاحب محل عصير وقوف بائع جائل أمام محله للبيع، وبتطور المشادة الكلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء فأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5

وكانت شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة، فجر اليوم، مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين من صعيد مصر، بسبب قيام بائع متجول بالفرش أمام محل مملوك لمواطن من صعيد مصر، وتطورت لمشاجرة استعان فيها كل منهم بأقاربه وأنصاره ودارت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية والبيضاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 5 من الطرفين.

القبض على طرفي المشاجرة

القبض على المتهمين وبإخطار الأمن نجحت قوات الأمن من إلقاء القبض على 15 متهمًا من طرفي المشاجرة، وتجرى معهم أجهزة الأمن التحقيقات حول الواقعة.

خلاف على بائع متجول

وكشفت التحريات عن أن خلافًا نشب بين صاحب محل عصير أمام محطة مترو المرج وبائع متجول بسبب وقوفه للبيع أمام المحل، فما كان من البائع الجائل من ضرب أحد أشقاء صاحب محل العصير بـ"شومة" على رأسه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وتم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد للعلاج.

وبعد نصف ساعة أشيع خبر وفاته، فقام شقيقة مستخدمًا سلاحًا ناريًا بإطلاق عدة أعيرة تجاه البائع الجائل ويدعى صلاح وشقيقه ويدعي حسين، نتج عن مقتل حسين وإصابة شقيقه، فحدثت حالة من الكر والفر ومشاجرة كبيرة استخدمت فيها عائلة حسين الأسلحة النارية والبيضاء محاولين إشعال النيران في منزل السوهاجي صاحب محل العصير بالمنطقة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالعديد من سيارات الأمن المركزي والقوات.