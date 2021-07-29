/642794/بسبب-مروره-بحالة-نفسية--كواليس-انتحار-مسن-في-حدائق-القبة

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث حدائق القبة، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة وفاة عجوز في العقد السابع من العمر، بعد أن تم العثور على جثته داخل مسكنه في دائرة القسم معلقا في سقف إحدى الحجرات بالشقة سكنه، بسبب مروره بحالة نفسية وتركه من قبل أهله وحده دون أي رعاية صحية أو اجتماعية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار عجوز بمنطقة حدائق القبة

أفادت التحريات بأن المسن أقدم على الانتحار نظرا لمروره بأزمة نفسية، حيث قام بشنق نفسه به حتى فارق الحياة، كما أمرت بإرسال تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الحدائق، يفيد بوجود بلاغ من السكان بالعثور على جثة مسن داخل شقته مشنوقًا بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

العثور على مسن بعد انتحاره

وبالفحص، أتضح العثور على جثة مسن 62 سنة متوفى بعد شنق نفسه داخل غرفته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية؛ للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

علي الفورتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والتي أمرت بدفن جثة المسن، بعد انتهاء تقريرالطب الشرعي.