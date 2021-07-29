/642793/أولمبياد-طوكيو-تشهد-تحطيم-3-أرقام-قياسية-اليوم

أقيمت اليوم الخميس، العديد من المنافسات الأولمبية بدورة الألعاب الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وشهدت أحداث اليوم تحطيم 3 أرقام قياسية، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تحطيم 3 أرقام قياسية

شهدت منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، سيدات تحطيم 3 أرقام قياسية، وكان من بينهم الرقم العالمي.

ونجح منتخب سيدات الصين في حصد المركز الاول في منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، بزمن قدره 7:40.33، ليحطم الرقم القياسي العالمي.

يذكر أن الرقم القياسي العالمي، كان مسجلا باسم منتخب سيدات أستراليا بزمن قدره 7:41.50 في 2019.

بالإضافة إلى تتويج منتخب سيدات أمريكا، بالميدالية الفضية في نفس السباق بزمن قدره 7:40.73، ليتم تحطيم الرقم الأمريكي.

كما توج منتخب أستراليا للسيدات بالميدالية البرونزية، لنفس السباق بزمن قدره 7:41.29، ليحطم رقم أوقيانوسيا.

بعد تتويج منتخب سيدات الصين بالميدالية الذهبية في منافسات السباحة، لسباق تتابع 4 × 200 متر، أصبحت الصين تمتلك 14 ميالدلية ذهبية بأولمبياد طوكيو2020، بفارق ميدالية واحدة عن أمريكا.

وتعد الصين هي الدولة الأكثر تتويجا بالميداليات حتى الأن في أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 29 ميدالية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.