بعد تقاعده عن أكاديمية الفنون..وزيرة الثقافة تشيد بجهود أشرف زكي

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دوت الخليج يرصد كلمة وزيرة الثقافة لأشرف ذكي

ووجهت عبد الدايم الشكر لأشرف زكي لما قام به من تطوير العمل بالمؤسسة العريقة على كافة المستويات، وأشارت أنه حقق الكثير من الإنجازات الهامة، مؤكدة إنه سيبقى أحد العناصر الفاعلة في الثقافة المصرية، وتمنت له التوفيق في كافة مشروعاته العملية خلال المرحلة المقبلة.

غادة جبار بديلة لأشرف ذكي في أكاديمية الفنون

وكلفت وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية بدلا من أشرف زكي بعد انتهاء مدة عمله داخل الأكاديمية، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس لها.

وتعد غادة جبار مثال للتفوق والنجاح اذ أنها شغلت منصب رئيس قسم المونتاج ثم وكيلا للمعهد وأخيرًا عميد المعهد العالي للسينما من 2013 إلى 2016، كما اختارت قبل سنوات أفلام السيرة الذاتية لتكون أطروحتها للحصول على الدكتوارة وحققت من خلال موقع عميد معهد السينما إنجازات عديدة، كان آخرها إقامة مهرجان أبو الهول السينمائي الدولى المُخصص لأفلام طلاب معاهد وأكاديميات السينما حول العالم،فضلا عن نجاحها في عرض أفلام طلاب معهد السينما في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ومنها القاهرة السينمائي وكان ودبي وفينسيا، وتشغل جبارة حاليًا منصب عضو مجلس نقابة السينمائيين.

انجازات دكتور أشرف زكي في أكاديمية الفنون

وكانت أهم انجازات دكتور أشرف زكي داخل أكاديمية الفنون هي افتتاح متحف الفنون الشعبية بعد الانتهاء من تشطيب وتجهيز ووضع التصور السنوجرافي لمقتنياته، واستقبال مجموعة كبيرة من أبرز المقتنيات الدالة على ثقافات المدن، والانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للفنون الشعبية، وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج تعليم مواد الفنون، فضلا عن الانتهاء من تجهيز مبنى المعهد العالي للنقد الفني، وتشغيله وفق معايير الجودة العالمية في مجالات مناهج دراسة علوم النقد والتذوق الفني.

الجدير بالذكر، أنه أطلق طلاب أكاديمية الفنون حملة للإحتفاء بنقيب المهن التمثيلية، دكتور أشرف ذكي تحت شعار «شكرًا أشرف زكي» وذلك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وتضمنت حملة طلاب أكاديمية الفنون إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير، الذي شهدته إبان تولى الدكتور أشرف زكى رئاسة الأكاديمية، فضلا عن تناوله تفاصيل تنشيط مسارح الأكاديمية واستثمار الأماكن المفتوحة، والتعاون مع القطاع الخاص وإدخال مفهوم تسويق واستثمار المنتج الفني والثقافي، بغرض عرضه على شريحة أکبر من الجمهور، مما يوفر مصادر جديدة لتمويل عمليات الإنتاج الفني.