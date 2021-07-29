/642787/نوال-الزغبي-تتخطى-حاجز-ال-3-مليون-مشاهدة-بأغنية-ارقص

حققت المطربة اللبنانية نوال الزغبي نجاحًا واسعًا بأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ارقص»، حيث بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 3 مليون مشاهدة منذ طرحها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «أرقص» للمطربة نوال الزغبي، والتي أحدثت ضجة عارمة منذ طرحها.

أغنية «ارقص» لنوال الزغبي

طرحت النجمة نوال الزغبى أحدث أغانيها بعنوان «ارقص» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد وميكس وماستر نور الأسعد.

وتقول كلمات الأغنية: "قلبى بيرقص على دقاته حبك غير كل حياته، كملت الحتة الناقصة.. هات ايدك حلّي الرقصة.. ارقص ارقص ارقص ارقص على قلبي ودقو، واللي يغيروا منا يطقو.. نسهر نتجنن على كيفنا ولا ناس ولا دنيا تكتفنا، واللي بعينه بيحسدنا يتشطر و يقلدنا.. ارقص ارقص ارقص.. انا وانت ومش شايفين غيرنا شايلين الناس من تفكيرنا، وانا جنبك بنسى الدنيا.. مش هبعد عنك ثانية".

«عكس الطبيعة» ألبوم نوال الزغبي الجديد

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع «تويتر» عن اسم الألبوم وهو «عكس الطبيعة»، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرًا، حفلا غنائيًا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها ال 50

ولقد احتفلت نوال الزغبى مؤخرًا بعيد ميلادها الـ 50 حيث إنها من مواليد 1971، بمحافظة جبل لبنان، وقد كانت تحب الفن والغناء من الصغر، حيث بدأت مسيرتها الفنية في السادسة عشرة عندما اشتركت في برنامج استوديو الفن عام 1988، رغم معارضة والديها لدخولها عالم الفن في البداية إلا أنهما عندما شاهدا جديتها في هذا القرار وافقا على ذلك.