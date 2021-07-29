/642786/حرب-الشوارع-القبض-على-طرفي-مشاجرة-أسفرت-عن-قتيل-و5-مصابين-بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على طرفي مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون بالقرب من محطة مترو المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مشاجرة المرج

ترجع تفاصيل المشاجرة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفادة نشوب مشاجرة ووجود ضحايا ومصابين بالقرب من محطة مترو المرج.

وانتقلت على الفور رجال مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم حسين خيري، وقوات الأمن المركزى، وتم فرض كردون امنى وأتضح مصرع عجوز يدعي” ح ا”،واصابة 5 آخرون، وتم القبض على عددمن طرفيها وجارى البحث عن آخرون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 4أخرون

جدير بالذكر لقي شخص مصرعه، واصيب 4 اخرون، أثناء مشاجرة بالاسلحة النارية بين أسرتين السوهاجي والسميطي بمنطقة المرج القديمة، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

بلاغ

وكان ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة المرج، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعي "حسين السميطي"، واصابة 4 اخرين، خلال مشاجرة مع عائلة اخري تدعي السوهاجي، وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة علي المشاجرة.