دوت الخليج ينشر خطوات الحصول على بطاقة تموين جديدة إلكترونيًا

/642785/تحيا-مصر-ينشر-خطوات-الحصول-على-بطاقة-تموين-جديدة-إلكترونيا

تدعم الدولة الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات الأولي بالرعاية، وفي هذا السياق تتيح خدمة استخراج بطاقة تموينية جديدة من خلال المنصات الإلكترونيّة، دعم مصر التابع لـ«وزارة الإنتاج الحربي، ومصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات».

وتتيح الدولة ممثلة في وزارة التموين هذه الخدمة لكل من:-

-ذوي الاحتياجات الخاصة

- المطلقات

- الأرامل

- من هم بدون عمل

- العمالة المؤقتة

-القصر وليس لهم عائل

- أصحاب الأمراض المزمنة

والمستفيدين من معاشات التضامن الاجتماعي وأصحاب الدخل المنخفض، بحيث يمكن لهذه الفئات استخراج بطاقة تموينية بحد أقصى 4 أفراد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كيفية استخراج بطاقة تموينية جديدة عن طريق بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية.

1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

2- اضغط تسجيل حساب وانشأ حساب بالرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وإسم الأم، وفي حالة التسجيل المسبق ،اضغط على الدخول الى حسابي واكتب رقم الموبيل وكلمة السر.

3-اضغط على التموين.

4- اضغط على إصدار بطاقة حديدة.

5- اضغط على إبدأ الخدمة.

6-ادخل بيانات البدال أولا.

7- ثم اختار المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

8 ثم اختار الإدارة التموينية.

9- اختار مكتب التموين الأقرب اليك من الأماكن المتاحة بالقائمة.

10- يمكنك الآن إضافة أفراد بطاقتك التموينية، اضغط على مربع الفرد الذي ترغب باختياره.

11- يمكنك الآن الإطلاع على الشروط والأحكام بالضغط عليها، ثم اضغط موافق، ثم اضغط التالي.

12- اختار العنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه من خلال القوائم المتاحة أمامك، المحافظة، رقم العقار، رقم الطابق، ورقم الشقة، أو اختار التسليم عن طريق مكتب التموين ثم اضغط التالي.

13- سيتم عرض البيانات التي قمت بإدخالها، ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل، ثم اضغط التالي.

14- سيتم عرض تفاصيل طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة.

15- راجع المبلغ المطلوب مقابل إيصال البطاقة إلى المنزل قبل السداد، ثم اضغط سدد الآن.

16- اختار طريقة السداد من القائمة أمامك سواء بالبطاقة أو عن طريق شركات لتحصيل.

17- ادخل بيانات بطاقتك الفيزا أو الماستر كارد بأمان، الرقم، وتاريخ الانتهاء بالشهر والسنة، والرقم السري، ثم اضغط على سدد الآن.

في حالة الضغط على شبكات التحصيل تظهر عند ماكينة منفذ التحصيل .

18- اكتب البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ثم اضغط التالي.

19- سيظهر لك كود السداد وعداد الصلاحية احفظ الكود الموجود في المربع، أو التقط صورته.

20- اذهب بهذا الكود إلي أقرب منفذ وسدد رسوم التحصيل بهذا الكود لصالح مصر الرقمية، وأطلب إيصال السداد.

- ستظهر لك رسالة تم إرسال طلبك بنجاح ويمكنك تتبع الطلب من خلال نفس الموقع بالضغط على تتبع الطلب.