/642784/لبنان-ميقاتي-يحذر-من-قنبلة-ستصدم-الشرق-الأوسط-بأكمله

وأشار ميقاتي في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية إلى أنه لن يستطيع إخماد الحريق على المستوى الاقتصادي، لكنه سيعمل على منع انتشاره متوقعا فعل ذلك في أول 100 يوم من توليه المنصب.

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دعم لبنان

ولفت ميقاتي إلى أنه يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا"، معربا عن ثقته من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضا إلى لبنان.

ودعا ميقاتي خلال تصريحاته وزير المالية إلى العمل على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي".

وأبدى رئيس الحكومة المكلف استعداده للاضطلاع بدور رئيسي على مستوى صناعة القرارات المالية انطلاقا من خبرته في عالم المال والأعمال"، مضيفا: "سأبدي رأيي بكل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية" التخلف عن سداد اليوروبوندز قرار جانبه الصواب.

واعتبر ميقاتي أن قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز كان مضرا بالبلاد، مشيرا إلى أنه كان "ليتفاوض مع الدائنين لإعادة جدولة الدين وإعادة تمويله، بدلا من التخلف عن السداد".

و"اليوروبوندز" هي سندات دين بالعملات الأجنبيّة، وبالنسبة للبنان، فإن العملة المعتمدة لهذه الإصدارات هي الدولار الأمريكي.

وعدد إصدارات لبنان من "اليوروبوندز" هو 27 إصدارا، تملك المصارف أو الشركات اللبنانية حوالي الثلثين من مجمل أسهمها، والثلث المتبقي مملوك من قبل شركات أجنبية". يذكر أن حجم جميع إصدارات الدولة اللبنانية من هذه السندات يبلغ 31,1 مليار دولار.

تشكيل حكومة من الاختصاصيين

وأعرب ميقاتي عن أمله في تشكيل حكومة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه "لمس قبولا من الرئيس ميشال عون لمقترحاته بشأن التشكيلة الحكومية" وأكد ميقاتي إنه يسعى لتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان، وذلك بعد أن تم تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 72 صوتا وأضاف أنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون، على نتائج الاستشارات النيابية التي عقدها أمس الثلاثاء، للعمل على "تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن". وحول دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية بلبنان أشار ميقاتي إلى الدول الغربية مستعدة لدعم لبنان ومساندته، فور تأليف حكومة جديدة.

ميقاتي: لا أملك عصا سحرية لأقوم بمعجزات

وكان ميقاتي قد أكد الإثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت أن لديه ضمانات دولية لم يكشف عنها، وأنه يعرف الوضع جيدا واستدرك ميقاتي خلال المؤتمر الصحفي بأنه لا يملك عصًا سحرية ليقوم بالمعجزات مشبها الوضع في لبنان بانه حريق حريق يمتد كل يوم ليصل بيوت الكل، مضيفا : "أخذت بعد اتكالي على الله أن أقدم وأجرب لوقف هذه النار. إخماد الحريق يتطلب تعاون كل اللبنانيين".