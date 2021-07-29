/642777/مدرب-منتخب-البرازيل-الأولمبي-لا-يمكننا-الاستهتار-أمام-الفراعنة

شدد أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي على صعوبة مواجهة الفراعنة يوم السبت في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وفي تصريحات نشرها حساب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال جاردين:"لم يعد هناك أغبياء في كرة القدم".

وتابع قائلاً "كل فريق يستحق الاحترام".

وأختتم حديثة قائلاً:"لا يمكننا الاستهتار أمام مصر".

وصل إلى مقر القرية الأولمبية بطوكيو المنتخب الأولمبى لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل على استاد سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرص مسئول اللجنة الأولمبية المصرية على استقبال المنتخب الأولمبى بعد تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالمنتخب والعمل على تذليل العقبات داخل مقر القرية الأولمبية.

حقق منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

وافتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة الـ44 عن رمضان صبحي وسجلها أحمد ياسر ريان على يسار حارس مرمي منتخب أستراليا، فيما احرز عمار حمدي الهدف الثاني.

ونجح المنتخب المصري في الإستحواذ على الكرة طوال الـ15 دقيقة الأولى ووصل لمرمي المنتخب الأسترالي أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن و ياسر ريان ورمضان صبحي لكن دون ترجمة لأهداف ، ويهدأ أداء اللاعبين نسبيا ويستحوذ المنتخب الأسترالي على الكرة في وسط ملعب الفراعنة.

مرور رائع من رمضان ثم نظرة فتمريرة لـ أحمد ريان الذي لم يتأخر في تسجيل الكرة في الشباك.

البدلاء في الشوط الثاني

وخرج صلاح محسن في الدقيقة ال60 من أحداث اللقاء ودخول عمار حمدي، بينم تألق الشناوي وإبعاده فرص خطيرة لصالح المنتخب الاسترالي.

وفي الدقيقة ال77 تعرض عمار حمدي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب استراليا، بينما خرج أحمد ياسر ريان في الدقيقة ال78 ودخل بديلاً ناصر منسي.

وشهد أحداث الشوط الثاني تالق كبير من محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب الوطني والأهلي بتصدي عددة كرات خطيرة من جانب لاعبي المنتخب الأسترالي.

وخرج اكرم توفيق في الشوط الثاني ودخل بديلاً له ناصر ماهر لاعب الأهلي.

تشكيل منتخب مصر أمام أستراليا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي- محمود الونش- كريم العراقي- أسامة جلال -أحمد فتوح.

خط الوسط:أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي- صلاح محسن- أحمد ياسر ريان.

بدلاء منتخب مصر أمام أستراليا

إمام عاشور، عمار حمدي، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، أحمد رمضان بيكهام، ناصر منسي، محمد صبحي (حارس مرمى)