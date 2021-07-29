أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس: موعد مباراة الأهلي ضد أسوان.. المنتخب الأولمبي يصل مقر القرية الأولمبية .. انسحاب جديد في أولمبياد طوكيو

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض تحيا مصر أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يحل النادي الأهلي ضيفاً على أسوان في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاط فقط.

أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.

منتخب مصر

وصل إلى مقر القرية الأولمبية بطوكيو المنتخب الأولمبى لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخب البرازيل يوم السبت المقبل على استاد سايتاما ضمن مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحرص مسئول اللجنة الأولمبية المصرية على استقبال المنتخب الأولمبى بعد تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالمنتخب والعمل على تذليل العقبات داخل مقر القرية الأولمبية.

حقق منتخب مصر الأولمبي و أستراليا بفوز الفراعنة بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ليحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.

أزمة انسحاب

أصدرت اللجنة الأولمبية السودانية، صباح اليوم الخميس بيانا كشفت فيه ملابسات المواجهة التي كانت مقررة بين لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف ولاعب الكيان الصهيوني، في أولمبياد "طوكيو 2020". ونفت الأولمبية السودانية في البيان الذي صدر اليوم الخميس انسحاب عبد اللطيف من هذه المباراة.

وجاء في بيان الأولمبية السودانية: "حرصت اللجنة الأولمبية السودانية فور علمها بعدم مشاركة لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف في مباراته المعلنة أمام اللاعب الجزائري فتحي نورين يوم الاثنين 26 يوليو الجاري، على تقصي الأمر ومعرفة أسبابه".

وأضاف البيان: "ذكر اللاعب أنه أكمل كافة استعداداته لخوض المباراة إلا أنه تعرض لإصابة في ظهره منعته من خوض المباراة المعلنة، وهو الأمر الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام على أنه ربما يكون تفاديا لملاقاة اللاعب (الصهيوني) الذي كان ينتظر مقابلة الفائز من مباراة السودان والجزائر".

ووواصل البيان: "لمزيد من الاطمئنان على سلامة اللاعب تم عرضه على الطبيب المختص بالقرية الأولمبية وأجرى الفحوصات اللازمة وأكد تعرض اللاعب لتمزق في الأربطة القطنية أسفل الظهر، حيث وجه في تقريره بضرورة توقف اللاعب عن التنافس والتدريبات لمدة 7 أيام على أن يعاود ذلك تدريجيا، كما بدأ معه جلسات علاجية يومية لإعادة التأهيل".