القوى العاملة: تعيين 6286 شاباً ..منهم 46 من ذوى القدرات بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6286 شاباً ، منهم 46 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 23445 شاباً.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 160 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 119 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي -أن المديرية تلقت 1088 شكوى، منها 171 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 324 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 92 شكوى ، وإحالة 25 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 476 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في 129 منحة مولود جديد بإجمالى 263 ألف جنيه ، و27 منحة زواج بمبلغ 81 ألف جنيه ، و15 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 30 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة عمال بمبلغ 20 ألف جنيه ، وصرف 43 ألف جنيه لـ 10 عمليات جراحية لـ 10 عمال ، فضلاً عن صرف 10 آلاف جنيه تعويض عجز كلي لعامل من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 301 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 331 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 196 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 242 منشأة ، وإعادة التفتيش على 437 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 218 محضر سلامة وصحة مهنية و 28 غلق إداري ، كما تم بحث 12 شكوى ، وعقد 7 ندوات توعية.