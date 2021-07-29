أزمة تزوير الشهادات الجامعية تصل البرلمان..ومطالبات للحكومة بالردع

جدة - نرمين السيد - تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التعليم العالى ووزير الاتصالات، بشأن شكاوى المواطنين من انتشار أعمال تزوير شهادات جامعية خلال الفترة الأخيرة.





وأكد "أبو العلا"، فى طلبه، أن ملف التزوير فى بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما على المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التى تعلن عن ذلك بشكل واضح، فى غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".

ولفت إلى أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول على مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به فى القطاع الخاص أو الحكومى، حيث تعمل على توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوى الصناعى - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالى وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.