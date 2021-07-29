وأكد "أبو العلا"، فى طلبه، أن ملف التزوير فى بيانات وشهادات الطلاب، انتشر خلال الفترة الأخيرة شكل كبير ، حيث خصصت صفحات على "السوشيال ميديا" جهدها للقيام بتلك المهمة، فما على المواطن سوى البحث عنهم ليجد عشرات الصفحات التى تعلن عن ذلك بشكل واضح، فى غياب الرقابة على مثل هذه الأنواع من الصفحات، ومنها صفحات تحمل اسم "شهادات معتمدة".
ولفت إلى أن هذه الصفحات تروج بأن من يريد الحصول على مؤهل يستطيع أن يحصل عليه بسهولة سواء للعمل به فى القطاع الخاص أو الحكومى، حيث تعمل على توفير شهادات (بيان النجاح - الثانوية العامة - الثانوى الصناعى - الدبلومات - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه)، وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة، ويحتاج لردع من وزارة التعليم العالى وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أزمة تزوير الشهادات الجامعية تصل البرلمان..ومطالبات للحكومة بالردع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.