القوى العاملة: الإمارات توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضى إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبى بدولة الإمارات، يفيد بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية توفر تصاريح إقامة العمل الافتراضى، وذلك ضمن خدماتها الذكية عبر موقعها الإلكترونى.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، وفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يأتى فى إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

من جهتها، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أفادت بأن مجلس الوزراء قام باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضى، حيث يمكن لأى موظف فى أى مكان فى العالم الإقامة فى دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة فى الدولة عبر هذا النوع من الإقامة.

وأضافت أن البوابة الرسمية لحكومة الإمارات ذكرت أن تصريح إقامة العمل الافتراضى هو الأول من نوعه فى المنطقة، والذى يُمكن الأجنبى من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الصادرة مع التأشيرة.

وأوضحت أن إصدار تصريح الإقامة الجديدة يتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال للإمارات، كما أن "برنامج العمل الافتراضى" الذى أطلقته إمارة دبى يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب الذين يعملون عن بُعد للإقامة فى الإمارة، مع الاستمرار فى القيام بمهام عملهم مع الشركات التى ينتمون إليها وتقع مقرها خارج الدولة.

وأشارت الملحق العمالى إلى أن البرنامج تصل مدته إلى عام كامل قابل للتجديد بناء على تقديم طلب جديد، وتبلغ تكلفة هذا البرنامج السنوى 287 دولارا، بالإضافة إلى تأمين صحى سارى المفعول فى دولة الإمارات ورسوم الطلب لكل شخص، كما يتيح البرنامج للأشخاص استخدام كل الخدمات المتعلقة بالإقامة والعمل فى دبي، والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاتصالات، وفتح الحسابات المصرفية، والتعليم، وغيرها، وذلك بما يمكّنهم من ممارسة حياتهم الطبيعية فى مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية.