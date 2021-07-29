محلية النواب تبدأ زيارة ميدانية إلى الدقهلية

واستقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد لجنة الإدارة المحلية، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية، وبمشاركة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.
ورحب المحافظ برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وتفقد وفد مجلس النواب متحف أعلام المحافظة، داخل مقر الديوان العام، والذى يضم صور لكل رموز المحافظة فى العمل العام، من شخصيات علمية ودينية ومثقفين ورياضيين وفنانين وشخصيات عامة ووزراء.
ويرأس المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفد اللجنة، ويضم الوفد النواب: محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد وفيق، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر، وعضو تنسيقية شباب الأخزاب، والأعضاء النواب محمد رضا البنا، زكى عباس، عمرو رشدى الخطيب، ورحاب عبد الرحيم الغول، كما يضم المستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد حشيش من أمانة اللجنة.
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