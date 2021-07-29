معهد الفلك: بدء العام الهجرى الجديد 9 أغسطس المُقبل

جدة - نرمين السيد - كشفت الحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر مُحرم للعام الهجرى الجديد 1443 ستكون يوم الإثنين الموافق 9 أغسطس المقبل وعدته 30 يومًا.





وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد فى بيان اليوم الخميس، إلى أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة و50 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى الحجـة الموافق 8 أغسطس المقبل (يوم الرؤية). وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة). وأضاف أن الهلال الجديد فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فسيبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر فى كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

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