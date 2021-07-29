«أمك وأبوك».. روبي تطرح برومو أغنيتها الجديدة

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تستعد النجمة المصرية روبي، لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم الاثنين المقبل الموافق 2 أغسطس.

دوت الخليج يستعرض برومو أغنية «أمك وأبوك» للفنانة روبي، والتي من المتوقع أن تلاقي قبول وإعجاب الجماهير.

برومو أغنية «أمك وأبوك»

وطرحت روبي البرومو الدعائي لأغنية «أمك وأبوك» عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت كلمات مطلع الأغنية كالآتي: "محدش شاف صحابي اللي في فرحي اتصوروا مبقوش حتى في واتسابي حبة مايه اتبخروا".

ومن جانبه، تستعد الفنانة روبي، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العالمين الموسيقي، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل داخل مدينة العلمين الجديدة.

شروط حفل روبي بمدينة العلمين

وأعلنت روبي، شروط حفلها الخاص وهي عدم السماح بالحضور أقل من 15 عامًا، وتفتح أبواب الحفل في الخامسة مساء، ويبدأ الحفل في الثامنة مساء.

وتعاقدت الفنانة روبي مؤخرًا مع المنتج محمد رشيدي على ميني ألبوم لصيف 2021، ويضم الألبوم خمس أغاني يتم طرحهم علي فترات خلال الفتره القادمة.

ألبوم روبي الجديد

وصرح محمد رشيدي أنهم تعاونوا في الألبوم مع عدد من أهم صناع الأغنية بالوطن العربي، من الشعراء مصطفي حسن و صابر كمال والملحنين بلال سرور و محمد حمزة ومحمد يحيي والموزعين أحمد عادل و أمين نبيل و هاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

أغنية «على سهوة»

ويتم طرح أول أغنيه بأسم «علي سهوة» في 5 أغسطس القادم من إنتاج محمد رشيدي RPMUSIC، كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور و توزيع أحمد عادل.

روبي تستئنف تصوير مشاهدها في فيلم «كيرة والجن»

وانتهت النجمة روبى من تصوير مشاهدها فى فيلم «كيرة والجن»، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز وتصاب بأحد الأمراض الخطيرة وهو فيروس الإنفلونزا الإسبانية، التى انتشرت عام 1918، وكان الوباء وقتها قضى على ملايين الأرواح فى العالم.

وتنتظر روبى عرض مسلسلها «شقة 6» حيث قررت الشركة المنتجة للعمل، عرضه عقب إجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية، ويواصل مخرج العمل محمود كامل عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرضه.