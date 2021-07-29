هيثم شاكر يتعاون مع عمرو المصري في عمل غنائي جديد

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يستعد المطرب هيثم شاكر لتقديم عمل غنائي جديد يجمعه بالشاعر عمرو المصري والملحن عمرو الشاذلي، تحت عنوان «لما تحس».
دوت الخليج يكشف أغنية هيثم شاكر الجديدة مع عمرو المصري
يظهر هيثم شاكر من خلال أغنية «لما تحس» بشكل جديد ومختلف عن سابقيها، إذ أنها تعد مفاجأة من نوع خاص للجمهورـ والعمل من توزيع وسام عبد المنعم.
«واقف على تكة» أحدث أعمال هيثم شاكر
وكان قد طرح هيثم شاكر مؤخرًا، أحدث أغنياته الجديدة التي تحمل اسم «واقف على تكة»، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم.
كلمات أغنية «واقف على تكة»
وتقول كلمات أغنية«واقف على تكة»: "اتجنّ خلاص قلبك حن .. وشغال دق وخبط و زن عملت ف عقلك دوشة وون .. ويومك مقلوب..حيرتك مداريها ف تكشيرتك ..تفرح لو جيبت في يوم سيرتك..وبتعند بتعاند غيرتك .. ترجع مغلوب..عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك ..واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول..غامض بتحب تكون غامض .. باين مكشوف وبتتلامض..واقع انما ثابت صامد .. جواك بتشيط..وواصللي شعورك بالمللي .. وبيزيد وبتضعف وتميللي وبتعيشها خطير بقا وعامللي .. قال يعني حويط عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول..وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك..واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول".
وطرح أيضا هيثم شاكر أغنية «كل الأعذار كدابة» على موقع يوتيوب، وذلك بعدما روج لها أمس بالكشف عن بوستر الأغنية على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، كلارنت حموصو، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.
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