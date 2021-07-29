الموت يفجع الشاعر محمد إبراهيم

فقد الشاعر محمد إبراهيم والده، حيث وافته المنية صباح اليوم الخميس، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد ومكان العزاء أو تفاصيل الجنازة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل وفاة والد الشاعر محمد إبراهيم.

محمد إبراهيم يعلن وفاة والده

وأعلن إبراهيم عن وفاة والده من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة ودعوا لنا بالصبر".

نجوم الفن يشاركون في دفتر عزاء والد الشاعر محمد إبراهيم

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته، فضلًا عن مجموعة من المشاهير على رأسهم مذيع الراديو خليل جمال والفنان أكرم حسني.

كما سبق وأعلن محمد إبراهيم منذ أيام قليلة عن مرض والده وطلب من جمهور الدعاء له عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، فكتب: "بابا حبيبي تعبان جدًا ودخل في غيبوبة كبدية.. أرجوكم أدعوله.. أرجوكم".

أبرز دواوين الشاعر محمد إبراهيم

من ناحية أخرى، فمحمد إبراهيم هو شاعر وكاتب له عدد من الدواوين الشعرية التي تم مشاركتها في معرض الكتاب على مدار سنوات وله جمهور واسع من الشباب المهتمين بالشعر، ومن أشهر دواوينه: «اتقابلنا»، «الهدية» و «لما كنا»، بالإضافة إلى عدد آخر منهم.